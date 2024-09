Previsioni Meteo Pomigliano d’Arco: il bollettino per domani lunedì 2 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Pomigliano d’Arco per Lunedì 2 Settembre prevedono una giornata caratterizzata da cielo coperto per gran parte della giornata. La copertura nuvolosa sarà molto elevata, con valori che si aggirano intorno al 90-100% durante tutto il giorno.

Durante la mattina, il cielo sarà prevalentemente coperto con una leggera diminuzione della nuvolosità verso le ore centrali della mattinata. Le temperature si manterranno intorno ai 28-30°C, con una leggera sensazione di caldo che potrebbe far percepire temperature fino a +31°C.

Nel pomeriggio, la situazione non cambierà molto, con un cielo coperto e temperature che si manterranno stabili intorno ai 30°C. La velocità del vento sarà piuttosto contenuta, con raffiche leggere che non supereranno i 10-15 km/h.

In serata, il cielo rimarrà nuvoloso con temperature che si attesteranno intorno ai 27-28°C. La probabilità di pioggia sarà molto bassa, quasi assente, e l’umidità si manterrà intorno al 55-60%.

In conclusione, Lunedì 2 Settembre a Pomigliano d’Arco sarà caratterizzato da un cielo coperto e temperature piuttosto stabili. Non sono previste precipitazioni significative, ma è consigliabile prestare attenzione alle variazioni di temperatura durante la giornata. Per i prossimi giorni, si prevede un mantenimento delle condizioni meteorologiche simili, con cielo nuvoloso e temperature che si manterranno su valori estivi.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +27.6° perc. +28° Assenti 2.9 ESE max 5.1 Scirocco 50 % 1012 hPa 3 cielo coperto +26.8° perc. +27.4° Assenti 3.9 SE max 5.4 Scirocco 52 % 1012 hPa 6 cielo coperto +27.2° perc. +27.9° Assenti 3.7 S max 6.4 Ostro 54 % 1013 hPa 9 cielo coperto +29.9° perc. +30.6° Assenti 8.2 SSO max 8.2 Libeccio 48 % 1014 hPa 12 cielo coperto +30.7° perc. +31.4° Assenti 9.8 SO max 8.7 Libeccio 46 % 1013 hPa 15 cielo coperto +30° perc. +30.6° Assenti 14.4 OSO max 13.8 Libeccio 47 % 1012 hPa 18 cielo coperto +28° perc. +28.9° prob. 29 % 8.6 ONO max 11.3 Maestrale 54 % 1013 hPa 21 cielo coperto +27.3° perc. +28.2° prob. 6 % 2.7 N max 3 Tramontana 57 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:33 e tramonta alle ore 19:28

