Previsioni Meteo Pomigliano d’Arco: il bollettino per domani martedì 24 settembre

Martedì 24 Settembre a Pomigliano d’Arco si prevede una giornata caratterizzata da un inizio piovoso, con pioggia leggera che accompagnerà le prime ore della notte. Le temperature si manterranno attorno ai 20°C, con una leggera diminuzione nel corso della notte. Con il passare delle ore, le condizioni meteo miglioreranno, portando a un mattino sereno e soleggiato, con temperature che raggiungeranno i 25°C. Nel pomeriggio, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, ma senza precipitazioni significative. La sera presenterà un cielo parzialmente nuvoloso, con temperature che si attesteranno intorno ai 21°C.

Durante la notte, a partire dalla mezzanotte, Pomigliano d’Arco sarà interessata da pioggia leggera con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 94%. Le temperature si manterranno sui 20,9°C, con una temperatura percepita di 21,2°C. La velocità del vento sarà di circa 6,4 km/h proveniente da sud, con raffiche che potranno arrivare fino a 11,2 km/h. Le precipitazioni saranno moderate, con un accumulo di 0,5 mm di pioggia.

Proseguendo verso il mattino, le condizioni meteo miglioreranno notevolmente. Alle 06:00, il cielo presenterà poche nuvole e la temperatura salirà a 20,8°C. Con il passare delle ore, il sole si farà sempre più presente, portando a un cielo sereno alle 07:00 e 08:00, con temperature che toccheranno i 23°C. La velocità del vento rimarrà moderata, intorno ai 8 km/h, favorendo una sensazione di freschezza.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, si registreranno nubi sparse con temperature in lieve calo, che scenderanno a 23°C entro le 15:00. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 72% alle 16:00, ma non si prevedono precipitazioni. La velocità del vento sarà più sostenuta, con punte di 19,2 km/h.

Infine, la sera porterà un cielo parzialmente nuvoloso, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 21°C. La copertura nuvolosa si attesterà intorno al 66% alle 23:00, con una leggera brezza che accompagnerà la chiusura della giornata.

In conclusione, le previsioni meteo per Pomigliano d’Arco indicano un miglioramento significativo delle condizioni atmosferiche nel corso della giornata. Dopo una notte piovosa, il mattino e il pomeriggio offriranno momenti di sole e temperature gradevoli. I prossimi giorni potrebbero continuare a mantenere un clima variabile, con possibilità di ulteriori cambiamenti nel tempo. Si consiglia di rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Martedì 24 Settembre a Pomigliano d’Arco

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +20.9° perc. +21.2° 0.5 mm 6.4 S max 11.2 Ostro 83 % 1013 hPa 3 pioggia leggera +20.3° perc. +20.6° 0.37 mm 7 S max 11.6 Ostro 85 % 1013 hPa 6 poche nuvole +20.8° perc. +21.1° prob. 75 % 5.3 SSE max 9.6 Scirocco 82 % 1013 hPa 9 poche nuvole +23.9° perc. +24° prob. 22 % 10.5 SSO max 15.4 Libeccio 64 % 1014 hPa 12 poche nuvole +25° perc. +24.9° prob. 18 % 15.8 OSO max 18.7 Libeccio 53 % 1015 hPa 15 nubi sparse +23.7° perc. +23.7° prob. 14 % 15.7 OSO max 18.6 Libeccio 58 % 1015 hPa 18 nubi sparse +21.9° perc. +21.9° prob. 8 % 9.6 OSO max 13.2 Libeccio 67 % 1016 hPa 21 nubi sparse +21.3° perc. +21.2° Assenti 4.5 SO max 7.4 Libeccio 68 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:55 e tramonta alle ore 18:51

