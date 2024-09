Previsioni Meteo Pomigliano d’Arco: tutti i dettagli per domani domenica 15 settembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Pomigliano d’Arco per Domenica 15 Settembre si presenteranno caratterizzate da un cielo prevalentemente coperto, con una leggera variabilità nel corso della giornata. Le previsioni del tempo indicano temperature che si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i 18,5°C e i 24,2°C. La presenza di nuvole sarà costante, con una copertura che varierà dal 59% al 100%. I venti saranno leggeri, con intensità che raggiungeranno i 13,7 km/h nel pomeriggio.

Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 18°C, con nubi sparse e una leggera brezza. La copertura nuvolosa sarà attorno al 34%, garantendo una notte tranquilla e senza precipitazioni.

Nella mattina, il cielo si presenterà coperto, con temperature in aumento che raggiungeranno i 23,8°C entro mezzogiorno. La copertura nuvolosa sarà quasi totale, con valori che toccheranno il 97%. I venti si manterranno leggeri, provenienti principalmente da ovest, con velocità che non supereranno i 7,8 km/h.

Nel pomeriggio, si assisterà a una leggera diminuzione delle temperature, che scenderanno a circa 22°C. Il cielo rimarrà coperto, con una copertura nuvolosa che si attesterà attorno al 90%. I venti si intensificheranno leggermente, raggiungendo i 13 km/h, ma senza portare precipitazioni significative.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai 21°C. La copertura nuvolosa rimarrà alta, con valori che toccheranno il 100%. Anche in questo caso, i venti saranno leggeri e non si prevedono piogge.

In conclusione, le previsioni meteo per Pomigliano d’Arco indicano una giornata di Domenica 15 Settembre caratterizzata da un clima fresco e nuvoloso, senza precipitazioni. Nei giorni successivi, si prevede un lieve miglioramento delle condizioni meteo, con un possibile aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Domenica 15 Settembre a Pomigliano d’Arco

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +18.5° perc. +17.6° Assenti 4.4 NE max 8 Grecale 46 % 1014 hPa 3 nubi sparse +17.6° perc. +16.7° Assenti 4.9 N max 7.3 Tramontana 50 % 1013 hPa 6 nubi sparse +17.9° perc. +17° Assenti 3.6 NNE max 4.8 Grecale 49 % 1013 hPa 9 cielo coperto +21.6° perc. +20.8° Assenti 4.2 NO max 4.9 Maestrale 35 % 1013 hPa 12 cielo coperto +23.8° perc. +23° Assenti 7.8 O max 6.9 Ponente 31 % 1013 hPa 15 cielo coperto +23.7° perc. +23° Assenti 13 O max 10.7 Ponente 32 % 1013 hPa 18 cielo coperto +21.8° perc. +21.1° Assenti 7.3 ONO max 10.9 Maestrale 42 % 1013 hPa 21 nubi sparse +21° perc. +20.5° Assenti 3.5 ONO max 7.9 Maestrale 51 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:46 e tramonta alle ore 19:06

