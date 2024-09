Previsioni Meteo Pomigliano d’Arco: tutti i dettagli per domani lunedì 23 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Pomigliano d’Arco di Lunedì 23 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con occasionali schiarite nel corso della mattina e della sera. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i 21,6°C della notte e i 25,4°C nel pomeriggio. La presenza di umidità elevata, che raggiungerà il 75% durante le prime ore del giorno, potrebbe rendere l’aria leggermente afosa, ma senza precipitazioni significative.

Durante la notte, il cielo si presenterà coperto con una temperatura che si attesterà intorno ai 21°C. La velocità del vento sarà debole, con raffiche che non supereranno i 4 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 72%, favorendo una sensazione di calore.

Nella mattina, si assisterà a un parziale miglioramento con nubi sparse che permetteranno l’ingresso di qualche raggio di sole. Le temperature saliranno fino a 24,1°C intorno alle 09:00, mentre l’umidità inizierà a scendere, raggiungendo il 57%. Il vento continuerà a soffiare leggermente, rendendo l’atmosfera più gradevole.

Nel pomeriggio, il cielo tornerà a coprirsi, con temperature che toccheranno il picco di 25,4°C alle 12:00. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, attorno al 10%, ma l’umidità si manterrà su livelli moderati, intorno al 55%. La brezza leggera proveniente da sud-ovest contribuirà a rendere la giornata più piacevole.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai 22°C. Il cielo rimarrà nuovamente coperto, ma con la possibilità di schiarite. L’umidità aumenterà leggermente, arrivando al 70%, mentre il vento continuerà a essere debole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Pomigliano d’Arco nei prossimi giorni suggeriscono un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori simili e una predominanza di cieli nuvolosi. Martedì e Mercoledì potrebbero presentare condizioni analoghe, con la possibilità di qualche schiarita, ma senza significative variazioni climatiche. Si consiglia di rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Lunedì 23 Settembre a Pomigliano d’Arco

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +21.6° perc. +21.6° prob. 6 % 3.1 OSO max 3.5 Libeccio 68 % 1016 hPa 3 cielo coperto +21° perc. +21° Assenti 1.9 O max 2.4 Ponente 72 % 1015 hPa 6 cielo coperto +20.9° perc. +20.9° Assenti 2.7 ENE max 4 Grecale 73 % 1014 hPa 9 nubi sparse +24.1° perc. +24° Assenti 4.9 S max 6.3 Ostro 57 % 1015 hPa 12 cielo coperto +25.4° perc. +25.4° Assenti 9.1 SO max 8.8 Libeccio 54 % 1013 hPa 15 cielo coperto +24.8° perc. +24.8° prob. 16 % 7.8 OSO max 7.9 Libeccio 55 % 1012 hPa 18 cielo coperto +23.1° perc. +23.1° prob. 20 % 5 OSO max 7 Libeccio 61 % 1012 hPa 21 nubi sparse +22.3° perc. +22.3° prob. 4 % 3.1 SO max 6.4 Libeccio 67 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:54 e tramonta alle ore 18:53

