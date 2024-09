Previsioni Meteo Pomigliano d’Arco: tutti i dettagli per domani lunedì 30 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Pomigliano d’Arco di Lunedì 30 Settembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di cielo sereno e temperature gradevoli. Durante la notte, le temperature si manterranno intorno ai 17°C, con una leggera brezza proveniente da Nord Est. L’umidità si attesterà attorno al 55%, garantendo un clima piuttosto confortevole. Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un incremento delle temperature, che raggiungeranno i 24°C nel primo pomeriggio, mantenendo un cielo limpido e senza precipitazioni.

Durante il pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere lentamente, ma rimarranno comunque sopra i 20°C. La brezza leggera continuerà a soffiare da Ovest, contribuendo a rendere l’atmosfera piacevole. L’umidità aumenterà leggermente, ma non si prevedono condizioni di disagio. La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai 19°C, con un cielo ancora sereno e una leggera brezza che accompagnerà le ore notturne.

In sintesi, le previsioni del tempo per Pomigliano d’Arco mostrano una giornata di Lunedì 30 Settembre all’insegna del bel tempo, con temperature miti e assenza di precipitazioni. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni favorevoli, con temperature che continueranno a oscillare tra i 19°C e i 24°C. Gli amanti del sole e delle attività all’aperto troveranno quindi un clima ideale per godere delle bellezze della stagione autunnale.

Tutti i dati meteo di Lunedì 30 Settembre a Pomigliano d’Arco

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +17.3° perc. +16.5° Assenti 11.3 NE max 17.2 Grecale 55 % 1022 hPa 3 cielo sereno +16.6° perc. +15.9° Assenti 8.2 NE max 12.6 Grecale 59 % 1021 hPa 6 cielo sereno +16.8° perc. +16° Assenti 7.6 NE max 10.8 Grecale 58 % 1021 hPa 9 cielo sereno +21.2° perc. +20.4° Assenti 6.3 NE max 8 Grecale 38 % 1021 hPa 12 cielo sereno +24.2° perc. +23.5° Assenti 6.3 ONO max 7.5 Maestrale 30 % 1020 hPa 15 cielo sereno +23.3° perc. +22.6° Assenti 13.9 O max 11.5 Ponente 36 % 1019 hPa 18 cielo sereno +20.7° perc. +20.2° Assenti 9.1 ONO max 10.6 Maestrale 55 % 1019 hPa 21 cielo sereno +19.9° perc. +19.5° Assenti 4.3 N max 6 Tramontana 60 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:01 e tramonta alle ore 18:41

