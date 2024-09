Previsioni Meteo Pomigliano d’Arco: tutti i dettagli per domani mercoledì 18 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 18 Settembre a Pomigliano d’Arco indicano una giornata caratterizzata da un alternarsi di nuvole e piogge leggere. Durante la notte, si registreranno nubi sparse con temperature che si attesteranno intorno ai +18°C. La mattina porterà un incremento della copertura nuvolosa, con un cielo che diventerà coperto intorno alle ore 07:00, mentre le temperature saliranno fino a +21,9°C. Nel pomeriggio, si prevede un ritorno delle nubi sparse e qualche pioggia leggera, con temperature che raggiungeranno i +25,2°C. La sera continuerà a presentare piogge leggere, con temperature in calo fino a +19,8°C.

Durante la notte, a partire dalla mezzanotte, il cielo si presenterà con nubi sparse e una temperatura di +18°C. La copertura nuvolosa sarà al 57%, con una leggera brezza proveniente da Est – Nord Est. La probabilità di precipitazioni sarà del 44%, ma non si registreranno piogge.

Nella mattina, il cielo si coprirà ulteriormente, raggiungendo una copertura nuvolosa del 92% alle ore 07:00. Le temperature si alzeranno fino a +20,3°C. La brezza leggera continuerà a soffiare da Est, con una probabilità di pioggia che aumenterà fino al 35%. Alle ore 10:00, si verificherà una leggera pioggia, con un’intensità di 0,12mm.

Nel pomeriggio, il cielo presenterà nubi sparse e le temperature si stabilizzeranno attorno ai +25,1°C. La probabilità di pioggia rimarrà bassa, attorno al 23%. Tuttavia, a partire dalle ore 17:00, si prevederanno piogge leggere, con un accumulo di 0,21mm.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai +20,6°C. Le piogge continueranno a manifestarsi, con un’intensità di 0,17mm alle ore 21:00. La probabilità di precipitazioni rimarrà alta, raggiungendo il 71%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Pomigliano d’Arco nei prossimi giorni indicano un clima variabile, con un’alternanza di momenti di pioggia e schiarite. Giovedì si prevede un miglioramento, con temperature che potrebbero salire ulteriormente, mentre nel fine settimana ci si aspetta un ritorno di condizioni più stabili. Sarà importante monitorare le previsioni meteo per eventuali cambiamenti, soprattutto per chi ha in programma attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 18 Settembre a Pomigliano d’Arco

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +18° perc. +17.8° prob. 44 % 7.7 ENE max 11.7 Grecale 74 % 1013 hPa 3 nubi sparse +17.9° perc. +17.7° prob. 15 % 7.3 ENE max 10.7 Grecale 75 % 1013 hPa 6 nubi sparse +19.1° perc. +18.9° prob. 31 % 5.1 E max 8.4 Levante 70 % 1014 hPa 9 nubi sparse +23.3° perc. +23° prob. 36 % 4.7 SSE max 7.2 Scirocco 53 % 1014 hPa 12 nubi sparse +25.2° perc. +24.9° prob. 49 % 11 SSO max 11.4 Libeccio 45 % 1014 hPa 15 nubi sparse +24° perc. +23.8° prob. 31 % 12.1 SSO max 12.3 Libeccio 50 % 1013 hPa 18 pioggia leggera +21.5° perc. +21.4° 0.33 mm 5.8 SO max 8.6 Libeccio 65 % 1015 hPa 21 pioggia leggera +20.6° perc. +20.6° 0.17 mm 2.1 SSE max 4.5 Scirocco 71 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:49 e tramonta alle ore 19:01

