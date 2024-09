Previsioni Meteo Pomigliano d’Arco: tutti i dettagli per la prossima settimana 2 – 5 Settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Pomigliano d’Arco evidenziano una settimana con variazioni climatiche significative. Si prevedono nubi sparse lunedì, con temperature in aumento durante la giornata. Martedì il cielo sarà inizialmente coperto, per poi schiarirsi nel pomeriggio. Mercoledì e giovedì saranno caratterizzati da cieli sereni, con temperature che raggiungeranno i +31,2°C. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni di temperatura e alla copertura nuvolosa per organizzare al meglio le attività all’aperto.

Lunedì 2 Settembre

Nella notte a Pomigliano d’Arco, si prevedono nubi sparse con una copertura nuvolosa del 81%. Le temperature si attesteranno intorno ai +27,4°C, con una percezione di +27,8°C. Il vento soffierà a 2km/h provenendo da Est – Sud Est, con raffiche fino a 4,8km/h. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità sarà del 50% con una pressione atmosferica di 1012hPa.

Durante la mattina, il cielo sarà coperto al 98% con temperature in aumento fino a +28,5°C, percepite come +29,5°C. Il vento sarà a 5,9km/h da Sud – Sud Ovest, con raffiche leggere fino a 6,9km/h. L’umidità si manterrà intorno al 54% con una pressione di 1014hPa.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto al 100% con temperature che raggiungeranno i +30,8°C, percepite come +30,9°C. Il vento soffierà da Ovest – Sud Ovest a 11,6km/h, con raffiche fino a 11,6km/h. L’umidità sarà del 42% con una pressione di 1012hPa.

In serata, il cielo sarà ancora coperto al 99% con temperature intorno ai +27,9°C, percepite come +28,6°C. Il vento sarà da Ovest – Nord Ovest a 8,4km/h, con raffiche fino a 11,3km/h. L’umidità si manterrà al 53% con una pressione atmosferica di 1013hPa.

Martedì 3 Settembre

Durante la notte a Pomigliano d’Arco, il cielo sarà coperto al 86% con temperature attorno ai +26,6°C, percepite come +26,6°C. Il vento soffierà da Ovest – Nord Ovest a 3,9km/h, con raffiche fino a 5,7km/h. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità sarà del 58% con una pressione di 1014hPa.

Nelle prime ore del mattino, il cielo rimarrà coperto al 95% con temperature intorno ai +26,3°C, percepite come +26,3°C. Il vento sarà da Ovest – Nord Ovest a 4km/h, con raffiche fino a 5,9km/h. L’umidità si attesterà al 59% con una pressione di 1014hPa.

Durante il pomeriggio, il cielo sarà sereno al 10% con temperature che raggiungeranno i +31,6°C, percepite come +31,4°C. Il vento soffierà da Ovest – Sud Ovest a 13,8km/h, con raffiche fino a 11,4km/h. L’umidità sarà del 38% con una pressione di 1015hPa.

In serata, il cielo sarà ancora sereno al 8% con temperature intorno ai +31,3°C, percepite come +31°C. Il vento sarà da Ovest – Sud Ovest a 14,1km/h, con raffiche fino a 11,3km/h. L’umidità si manterrà al 38% con una pressione atmosferica di 1014hPa.

Mercoledì 4 Settembre

Durante la notte a Pomigliano d’Arco, il cielo sarà sereno al 2% con temperature attorno ai +26,2°C, percepite come +26,2°C. Il vento soffierà da Nord Ovest a 3,1km/h, con raffiche fino a 5km/h. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità sarà del 55% con una pressione di 1015hPa.

Nelle prime ore del mattino, il cielo rimarrà sereno al 8% con temperature intorno ai +25,8°C, percepite come +25,9°C. Il vento sarà da Nord Ovest a 3,5km/h, con raffiche fino a 5,2km/h. L’umidità si attesterà al 56% con una pressione di 1015hPa.

Durante il pomeriggio, il cielo sarà sereno al 11% con temperature che raggiungeranno i +31,2°C, percepite come +30,8°C. Il vento soffierà da Sud Ovest a 11,7km/h, con raffiche fino a 8,7km/h. L’umidità sarà del 38% con una pressione di 1014hPa.

In serata, il cielo sarà ancora sereno al 11% con temperature intorno ai +31,2°C, percepite come +30,9°C. Il vento sarà da Ovest – Sud Ovest a 15,1km/h, con raffiche fino a 10,9km/h. L’umidità si manterrà al 38% con una pressione atmosferica di 1013hPa.

Giovedì 5 Settembre

Durante la notte a Pomigliano d’Arco, si prevedono nubi sparse con una copertura nuvolosa del 25%. Le temperature si attesteranno intorno ai +25,6°C, con una percezione di +25,8°C. Il vento soffierà a 4,7km/h provenendo da Nord – Nord Ovest, con raffiche fino a 5,8km/h. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità sarà del 62% con una pressione atmosferica di 1013hPa.

Nelle prime ore del mattino, il cielo rimarrà coperto al 100% con temperature intorno ai +25,4°C, percepite come +25,6°C. Il vento sarà da Nord – Nord Ovest a 4,8km/h, con raffiche fino a 5,9km/h. L’umidità si attesterà al 62% con una pressione di 1013hPa.

Durante il pomeriggio, il cielo sarà coperto al 100% con temperature che raggiungeranno i +31,2°C, percepite come +31,1°C. Il vento soffierà da Ovest – Sud Ovest a 15,1km/h, con raffiche fino a 10,9km/h. L’umidità sarà del 38% con una pressione di 1013hPa.

In serata, il cielo sarà ancora sereno al 0% con temperature intorno ai +27,6°C, percepite come +28,3°C. Il vento sarà da Nord Ovest a 6,2km/h, con raffiche fino a 6,3km/h. L’umidità si manterrà al 51% con una pressione atmosferica di 1013hPa.

In base alle previsioni meteo per Pomigliano d’Arco, si prospettano giornate con variazioni climatiche significative. Si consiglia di prestare attenzione alle temperature e alla copertura nuvolosa per pianificare al meglio le attività all’aperto.

