Previsioni Meteo Pompei: il bollettino per domani venerdì 13 settembre

Le previsioni meteo per Pompei indicano un Venerdì 13 Settembre caratterizzato da un inizio di giornata piuttosto instabile, con piogge che si protrarranno fino alla mattina. Tuttavia, nel corso della giornata, si assisterà a un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con schiarite e un aumento delle temperature. La temperatura massima prevista si attesterà intorno ai 23°C, mentre la temperatura minima sarà di circa 19°C. I venti saranno prevalentemente freschi, provenienti da ovest, con intensità variabile.

Durante la notte, Pompei sarà interessata da forti piogge, con una temperatura che scenderà fino a 20,2°C. La copertura nuvolosa sarà totale, raggiungendo il 100%, e il vento soffierà con una velocità di 31,5 km/h. Le precipitazioni saranno significative, con accumuli che potranno superare i 14 mm.

Con l’arrivo della mattina, le condizioni meteo inizieranno a migliorare. Si passerà da pioggia moderata a nubi sparse, con una temperatura che si stabilizzerà intorno ai 21°C. La velocità del vento rimarrà sostenuta, attorno ai 24,9 km/h, e la probabilità di precipitazioni diminuirà notevolmente.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà sereno, con una temperatura che raggiungerà i 23°C. Le condizioni di bel tempo favoriranno attività all’aperto, con venti freschi che continueranno a spirare da ovest. La copertura nuvolosa sarà ridotta al 9%, creando un’atmosfera piacevole e soleggiata.

La sera porterà un ritorno di piogge leggere, con temperatura che scenderà a 19,5°C. La copertura nuvolosa aumenterà, raggiungendo il 67%, e il vento si attenuerà, con velocità che scenderà a 13,2 km/h. Le precipitazioni saranno moderate, con accumuli che si attesteranno intorno ai 0,98 mm.

In conclusione, le previsioni del tempo per Pompei nei prossimi giorni mostrano un miglioramento generale, con un sabato e una domenica che si preannunciano più stabili e soleggiati. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, rendendo possibile godere delle bellezze storiche e naturali della zona. Si consiglia di tenere d’occhio le previsioni meteo per eventuali cambiamenti, soprattutto per la possibilità di piogge nel fine settimana.

Tutti i dati meteo di Venerdì 13 Settembre a Pompei

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia moderata +21.5° perc. +21.8° 1.56 mm 25.9 SO max 46.5 Libeccio 81 % 1006 hPa 3 pioggia leggera +20.5° perc. +20.5° 0.75 mm 22 O max 38.5 Ponente 73 % 1007 hPa 6 nubi sparse +21° perc. +20.7° prob. 76 % 24.9 O max 38.4 Ponente 60 % 1007 hPa 9 nubi sparse +22.8° perc. +22.4° prob. 16 % 34.9 OSO max 46.3 Libeccio 48 % 1008 hPa 12 nubi sparse +23.1° perc. +22.6° prob. 28 % 34.6 OSO max 46.3 Libeccio 46 % 1008 hPa 15 poche nuvole +22.5° perc. +22.1° prob. 16 % 33.1 O max 47.4 Ponente 47 % 1008 hPa 18 poche nuvole +21° perc. +20.4° prob. 24 % 26.1 O max 36.8 Ponente 48 % 1009 hPa 21 pioggia leggera +19.6° perc. +19.4° 0.68 mm 10.2 ONO max 16.4 Maestrale 67 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 06:43 e tramonta alle ore 19:09

