Previsioni Meteo Pompei: il bollettino per il weekend 27 – 29 Settembre

Nella notte di Venerdì 27 Settembre, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa ridotta al 2% e temperature attorno ai 21,6°C. La brezza leggera, con velocità di 8,1 km/h, garantirà un clima piacevole. Durante la mattina, le temperature saliranno fino a 26,8°C e l’umidità scenderà al 59%. Sabato, il cielo si coprirà con nubi sparse e si registreranno piogge leggere, con temperature intorno ai 23,5°C. Domenica, il cielo rimarrà nuvoloso, con temperature che scenderanno a 19,3°C e piogge leggere nella mattinata. L’umidità si manterrà alta nel fine settimana.

Venerdì 27 Settembre

Nella notte di Venerdì 27 Settembre, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa ridotta al 2%. La temperatura si attesterà attorno ai 21,6°C, con una temperatura percepita di 22°C. La velocità del vento sarà di circa 8,1 km/h proveniente da Sud Est, con raffiche che raggiungeranno i 11 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà bassa, intorno al 4%, e l’umidità si manterrà alta, attorno all’85%.

Proseguendo nella mattina, il cielo rimarrà sereno con una leggera variazione nella temperatura, che salirà fino a 26,8°C entro le ore 12:00. La copertura nuvolosa continuerà a essere contenuta, con valori che non supereranno il 6%. La brezza leggera, con velocità di circa 12 km/h, garantirà un clima piacevole, mentre l’umidità scenderà al 59%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo rimarranno stabili, con temperature che si manterranno intorno ai 26°C. Il cielo continuerà a essere sereno, e la copertura nuvolosa non supererà il 4%. La velocità del vento si attesterà attorno ai 10,5 km/h, rendendo l’atmosfera gradevole per attività all’aperto. L’umidità si stabilizzerà attorno al 63%.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà sereno con temperature che scenderanno fino a 22,5°C. La brezza leggera continuerà a soffiare, mantenendo una velocità di circa 9 km/h. La probabilità di pioggia rimarrà assente, e l’umidità si attesterà attorno all’81%. Queste condizioni meteo favorevoli renderanno la serata ideale per una passeggiata o un’uscita con amici.

Sabato 28 Settembre

La notte di Sabato 28 Settembre si presenterà con un cielo sereno, con una copertura nuvolosa che non supererà il 4%. La temperatura si attesterà intorno ai 22,3°C, con una temperatura percepita di 22,7°C. La brezza leggera, con velocità di circa 9,1 km/h, garantirà un clima piacevole. L’umidità si manterrà attorno all’81%, mentre la probabilità di precipitazioni rimarrà assente.

Nella mattina, il cielo inizierà a coprirsi con nubi sparse e la temperatura si attesterà attorno ai 23,5°C. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 66%, e si registreranno piogge leggere, con una pioviggine che porterà a 0,14 mm di precipitazioni. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 12,6 km/h. L’umidità salirà fino all’82%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo continueranno a variare, con un cielo prevalentemente nuvoloso e temperature che si stabilizzeranno attorno ai 23°C. La copertura nuvolosa sarà significativa, raggiungendo il 62%, e la probabilità di pioggia rimarrà intorno al 20%. La velocità del vento si attesterà attorno ai 18,4 km/h, rendendo l’atmosfera fresca e ventilata.

Nella sera, il cielo si schiarirà parzialmente, con temperature che scenderanno fino a 19,6°C. La copertura nuvolosa sarà attorno al 23%, e la probabilità di pioggia rimarrà assente. La brezza continuerà a soffiare con una velocità di circa 9,6 km/h, mantenendo l’umidità al 65%. Queste condizioni renderanno la serata più fresca e piacevole.

Domenica 29 Settembre

La notte di Domenica 29 Settembre si presenterà con nubi sparse, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 45%. La temperatura si attesterà attorno ai 19,3°C, con una temperatura percepita di 19°C. La velocità del vento sarà di circa 10,9 km/h proveniente da Ovest, e la probabilità di precipitazioni sarà assente.

Nella mattina, si registreranno piogge leggere, con una copertura nuvolosa che aumenterà fino al 100%. La temperatura scenderà a 19,1°C, mentre la velocità del vento si attesterà attorno ai 9,6 km/h. Le precipitazioni porteranno a 0,19 mm di pioviggine, e l’umidità si manterrà alta, attorno al 70%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo continueranno a variare, con un cielo che si presenterà nuvoloso e temperature che si stabilizzeranno attorno ai 22,4°C. La copertura nuvolosa sarà significativa, raggiungendo il 48%, e non si registreranno precipitazioni. La velocità del vento si attesterà attorno ai 5,1 km/h, mantenendo l’umidità al 48%.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà nuvoloso, con temperature che scenderanno fino a 18°C. La copertura nuvolosa sarà attorno al 37%, e la velocità del vento si attesterà attorno ai 12,4 km/h. Non si registreranno precipitazioni, e l’umidità si manterrà al 48%.

In conclusione, il fine settimana a Pompei si presenterà con un Venerdì soleggiato e caldo, un Sabato caratterizzato da piogge leggere e un clima più fresco, e una Domenica con condizioni variabili e temperature in calo. Sarà opportuno pianificare attività all’aperto per Venerdì, mentre Sabato e Domenica potrebbero richiedere un abbigliamento più pesante e un ombrello a portata di mano.

