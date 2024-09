Previsioni Meteo Pompei: tutti i dettagli per domani giovedì 19 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Pompei di Giovedì 19 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un inizio piovoso, seguito da un miglioramento delle condizioni atmosferiche nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i 19,2°C e i 23,4°C, mentre la velocità del vento sarà generalmente debole, con raffiche che non supereranno i 12 km/h. La copertura nuvolosa varierà, con un passaggio da condizioni nuvolose a momenti di sereno.

Nella notte, Pompei sarà interessata da piogge di intensità moderata, con temperature che scenderanno fino a 18,6°C. La copertura nuvolosa sarà alta, raggiungendo il 100%. Le precipitazioni si attesteranno intorno ai 2,67 mm, con un’umidità che si manterrà sopra l’80%. Con l’arrivo dell’alba, le condizioni inizieranno a migliorare, con piogge più leggere che si registreranno fino alle prime ore del mattino. La temperatura percepita si stabilizzerà attorno ai 19°C.

Durante la mattina, si assisterà a un netto miglioramento, con il cielo che si schiarirà progressivamente. Le temperature saliranno fino a 23,3°C e la probabilità di pioggia diminuirà. A partire dalle 09:00, il cielo sarà sereno, favorendo un clima più piacevole. La velocità del vento rimarrà contenuta, con valori che non supereranno i 10 km/h.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un cielo prevalentemente sereno, con temperature che toccheranno il picco di 23,4°C. Le condizioni di stabilità atmosferica continueranno, con una bassa probabilità di precipitazioni. L’umidità si manterrà attorno al 55-57%, garantendo un clima gradevole per attività all’aperto.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 20°C. Il cielo rimarrà sereno, con una leggera presenza di nuvole verso la fine della giornata. La velocità del vento sarà molto bassa, creando un’atmosfera tranquilla e piacevole.

In conclusione, le previsioni meteo per Pompei di Giovedì 19 Settembre evidenziano un inizio di giornata piovoso, seguito da un miglioramento significativo nel corso della mattinata e del pomeriggio. I prossimi giorni si prospettano stabili, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e una minore probabilità di pioggia. Gli amanti del sole e delle attività all’aperto troveranno condizioni favorevoli per godere della bellezza di Pompei.

Tutti i dati meteo di Giovedì 19 Settembre a Pompei

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +19.8° perc. +20° 0.75 mm 8.6 SSE max 12 Scirocco 81 % 1014 hPa 3 pioggia moderata +18.9° perc. +19° 1.68 mm 8.7 SSE max 11.2 Scirocco 86 % 1013 hPa 6 pioggia leggera +19.5° perc. +19.6° 0.81 mm 6.8 S max 9.5 Ostro 79 % 1013 hPa 9 cielo sereno +22° perc. +21.9° prob. 60 % 9.5 SSE max 11.3 Scirocco 64 % 1014 hPa 12 pioggia leggera +23.3° perc. +23.2° 0.25 mm 11.6 S max 12 Ostro 57 % 1014 hPa 15 pioggia leggera +23.1° perc. +22.9° 0.13 mm 9.4 S max 8.8 Ostro 55 % 1013 hPa 18 cielo sereno +21.6° perc. +21.4° prob. 40 % 6.7 SSE max 7.7 Scirocco 62 % 1014 hPa 21 cielo sereno +20.8° perc. +20.6° Assenti 3.3 ESE max 4.1 Scirocco 65 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:49 e tramonta alle ore 18:59

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.