Previsioni Meteo Pompei: tutti i dettagli per domani giovedì 26 settembre

Le previsioni meteo per Pompei indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente nuvolose, con un miglioramento atteso nel corso della sera. Durante la notte, si registreranno nubi sparse e temperature che si manterranno intorno ai 21°C. La mattina si presenterà con un cielo coperto, mentre nel pomeriggio ci sarà un parziale diradamento delle nubi. La sera porterà cieli sereni e temperature in lieve calo.

Nella notte, Pompei vivrà un clima mite con temperature che varieranno da 20,4°C a 21,1°C. La copertura nuvolosa sarà attorno al 59% e il vento soffierà da Sud Est a una velocità di circa 6,4 km/h. Non si prevedono precipitazioni, con un’umidità che si attesterà intorno all’82%.

Durante la mattina, il cielo si presenterà coperto, con temperature che saliranno fino a 25,7°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa raggiungerà il 99%, mentre il vento continuerà a soffiare da Sud a una velocità che varierà tra 8 km/h e 11,6 km/h. Anche in questa fase non si registreranno piogge, ma l’umidità rimarrà elevata, attorno al 58%.

Nel pomeriggio, si assisterà a un parziale miglioramento, con un passaggio a nubi sparse e temperature che si stabilizzeranno intorno ai 24,9°C. La copertura nuvolosa scenderà al 72%, e il vento manterrà una velocità simile a quella della mattina. Anche in questo caso, non si prevedono precipitazioni, e l’umidità si attesterà attorno al 62%.

La sera porterà cieli sereni, con temperature che scenderanno gradualmente fino a 21,7°C. La copertura nuvolosa sarà minima, attorno al 5%, e il vento continuerà a soffiare da Sud Est a una velocità di circa 7 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque in un range confortevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Pompei nei prossimi giorni indicano un miglioramento generale, con temperature che si manterranno su valori miti e un cielo che si schiarirà progressivamente. Domani e dopodomani, si prevede un clima simile, con temperature che potrebbero oscillare tra i 21°C e i 26°C, rendendo le giornate ideali per attività all’aperto. Sarà importante monitorare eventuali aggiornamenti, poiché le condizioni meteo possono variare.

Tutti i dati meteo di Giovedì 26 Settembre a Pompei

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +21.1° perc. +21.4° Assenti 6.4 SE max 8.2 Scirocco 82 % 1018 hPa 3 nubi sparse +20.6° perc. +20.9° prob. 4 % 7.9 SE max 10 Scirocco 83 % 1017 hPa 6 nubi sparse +21° perc. +21.3° prob. 4 % 8.6 SE max 11.8 Scirocco 79 % 1017 hPa 9 cielo coperto +23.9° perc. +24.1° prob. 4 % 9.1 SSE max 11.4 Scirocco 67 % 1018 hPa 12 cielo coperto +25.7° perc. +25.8° Assenti 11.6 SSO max 14.1 Libeccio 58 % 1017 hPa 15 nubi sparse +24.9° perc. +25.1° Assenti 10.5 SSO max 12.3 Libeccio 62 % 1017 hPa 18 nubi sparse +23.1° perc. +23.3° Assenti 7.1 S max 9.1 Ostro 73 % 1017 hPa 21 cielo sereno +22.3° perc. +22.6° Assenti 7.2 SE max 9.5 Scirocco 79 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:56 e tramonta alle ore 18:47

