Previsioni Meteo Pompei: tutti i dettagli per domani mercoledì 18 settembre

MeteoWeb

Mercoledì 18 Settembre a Pompei si preannuncia come una giornata caratterizzata da un’alternanza di condizioni meteo, con momenti di pioggia leggera e schiarite. Le previsioni del tempo indicano una temperatura che si manterrà attorno ai 24°C durante le ore centrali della giornata, con una leggera diminuzione nelle ore serali. La copertura nuvolosa varierà, passando da nubi sparse a cieli sereni, ma non mancheranno brevi episodi di pioggia, specialmente nelle ore mattutine e serali.

Nella notte, le temperature si attesteranno intorno ai 18,7°C con una copertura nuvolosa che si presenterà a tratti. La probabilità di precipitazioni sarà moderata, con una leggera brezza proveniente da est. Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un aumento della temperatura, che raggiungerà i 21,1°C alle 07:00. Tuttavia, la nuvolosità rimarrà presente, con una copertura che toccherà il 83%. Le previsioni meteo per la mattina indicano anche la possibilità di pioggia leggera, che si concretizzerà intorno alle 10:00, con accumuli di circa 0,14mm.

Nel pomeriggio, le condizioni miglioreranno notevolmente, con cieli sereni e temperature che si stabilizzeranno attorno ai 24°C. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo l’atmosfera gradevole. Le previsioni del tempo per il pomeriggio indicano una probabilità di precipitazioni molto bassa, con valori che scenderanno al 3%.

Con l’arrivo della sera, si assisterà a un cambiamento, con il ritorno di piogge leggere. Le temperature si abbasseranno a circa 21°C e la copertura nuvolosa aumenterà nuovamente. Le previsioni meteo segnalano che la pioggia potrebbe ripresentarsi intorno alle 20:00, con accumuli di 0,12mm. La serata si concluderà con nubi sparse e temperature che scenderanno ulteriormente, fino a 20,6°C a mezzanotte.

In conclusione, le previsioni meteo per Pompei nei prossimi giorni evidenziano un trend variabile, con un miglioramento atteso per giovedì, quando si prevede un cielo prevalentemente sereno e temperature in aumento. Tuttavia, sarà importante monitorare le condizioni, poiché le piogge potrebbero ripresentarsi nel fine settimana. Gli amanti delle attività all’aperto dovranno quindi pianificare con attenzione, tenendo conto delle previsioni del tempo per godere al meglio delle bellezze di Pompei.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 18 Settembre a Pompei

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +18.7° perc. +18.6° prob. 48 % 7 ENE max 9 Grecale 74 % 1013 hPa 3 nubi sparse +18.8° perc. +18.6° prob. 20 % 6.4 E max 7.8 Levante 74 % 1013 hPa 6 nubi sparse +19.9° perc. +19.8° prob. 40 % 4.1 ESE max 6.1 Scirocco 69 % 1013 hPa 9 nubi sparse +23.4° perc. +23.2° prob. 44 % 6.2 SSE max 7.8 Scirocco 54 % 1014 hPa 12 nubi sparse +24.8° perc. +24.6° prob. 48 % 11.3 S max 10.2 Ostro 48 % 1014 hPa 15 cielo sereno +24.1° perc. +23.9° prob. 20 % 10.9 SSO max 11 Libeccio 52 % 1014 hPa 18 pioggia leggera +22° perc. +21.9° 0.12 mm 5 SSO max 5.5 Libeccio 64 % 1015 hPa 21 nubi sparse +21.3° perc. +21.3° prob. 40 % 3.2 SSE max 4.4 Scirocco 69 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:48 e tramonta alle ore 19:01

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.