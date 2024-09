Previsioni Meteo Pompei: tutti i dettagli per domani mercoledì 4 settembre

MeteoWeb

Mercoledì 4 Settembre a Pompei si prevedono condizioni meteo variabili con cielo coperto durante gran parte della giornata. Le temperature si manterranno elevate, con valori massimi intorno ai +30,6°C nel primo pomeriggio. La copertura nuvolosa sarà molto ampia, con picchi del 100% nelle prime ore del mattino e nel tardo pomeriggio. La velocità del vento sarà generalmente leggera, con raffiche di vento che potranno raggiungere i 7,3km/h. Le precipitazioni saranno presenti solo in alcune ore, con piogge leggere nel tardo pomeriggio.

Nella fase notturna, a partire dalle 00:00, il cielo sarà poco nuvoloso con una temperatura di +26,3°C e una leggera brezza di vento proveniente da Ovest. Le condizioni meteo tenderanno a peggiorare durante la notte, con cielo coperto e un aumento della copertura nuvolosa fino al 100% alle 02:00, mantenendo le temperature intorno ai +25,9°C.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto con temperature in aumento fino a +30,2°C verso le 10:00. La velocità del vento sarà leggera, con una direzione prevalente da Sud – Sud Ovest. Le condizioni meteo non subiranno variazioni significative durante la mattina.

Nel pomeriggio, il cielo resterà coperto con temperature che si manterranno intorno ai +30,3°C. La velocità del vento aumenterà leggermente, con raffiche che potranno raggiungere i 7km/h provenienti da Ovest – Sud Ovest. Le precipitazioni si faranno sentire verso le 17:00 con piogge leggere e una umidità del 53%.

In serata, il cielo si libererà dalle nuvole, lasciando spazio a una copertura nuvolosa del 6% alle 19:00. Le temperature si manterranno intorno ai +27,7°C con una leggera brezza di vento proveniente da Nord Est. Le condizioni meteo saranno stabili durante la serata, con una pressione atmosferica di 1013hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Mercoledì 4 Settembre a Pompei indicano una giornata con cielo coperto e temperature elevate. Le precipitazioni saranno presenti solo in alcune ore, con piogge leggere nel tardo pomeriggio. Le condizioni meteo si manterranno stabili nei prossimi giorni, con cielo parzialmente nuvoloso e temperature che oscilleranno attorno ai +30°C.

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +26.3° perc. +26.3° prob. 8 % 3.6 O max 4.7 Ponente 62 % 1015 hPa 3 cielo coperto +25.8° perc. +26.1° Assenti 1.4 ONO max 2.3 Maestrale 63 % 1014 hPa 6 cielo coperto +26.4° perc. +26.4° Assenti 1.7 SO max 1.9 Libeccio 59 % 1015 hPa 9 cielo coperto +29.7° perc. +30.1° Assenti 5 SSO max 3.8 Libeccio 46 % 1015 hPa 12 cielo coperto +30.6° perc. +31.1° Assenti 10.9 SO max 7.3 Libeccio 45 % 1014 hPa 15 cielo coperto +29.5° perc. +30° Assenti 10.5 OSO max 7 Libeccio 47 % 1013 hPa 18 nubi sparse +27.8° perc. +28.6° Assenti 2.2 ONO max 2.7 Maestrale 54 % 1012 hPa 21 nubi sparse +27.2° perc. +28.2° prob. 4 % 4.4 SSO max 5 Libeccio 58 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:35 e tramonta alle ore 19:25

