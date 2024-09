Previsioni Meteo Pontassieve: il bollettino per domani sabato 21 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 21 Settembre a Pontassieve indicano una giornata caratterizzata da un alternarsi di condizioni di cielo sereno e nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, si registreranno nubi sparse e temperature che si attesteranno intorno ai 14,6°C. Con l’arrivo della mattina, il cielo si presenterà sereno, favorendo un aumento delle temperature fino a raggiungere i 25°C nel primo pomeriggio. Tuttavia, nel corso della giornata, si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa, con un cielo che diventerà coperto nel pomeriggio. Le previsioni del tempo indicano anche una leggera brezza, con velocità del vento che varierà tra i 5 e i 10 km/h.

Durante la notte, a partire dalla mezzanotte, il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse con una copertura nuvolosa che si attesterà attorno al 30%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai 14,6°C, con un’umidità che si aggirerà intorno al 91%. La mattina porterà un miglioramento delle condizioni meteo, con un cielo sereno e temperature in aumento. Alle 08:00, si registreranno 20,5°C e una copertura nuvolosa ridotta al 6%. Questo trend continuerà fino a raggiungere il picco di 25°C intorno a mezzogiorno.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, si assisterà a un cambiamento significativo, con l’arrivo di nubi sparse e una diminuzione delle temperature, che scenderanno a 22,5°C entro le 15:00. La copertura nuvolosa aumenterà fino a raggiungere l’85% nel tardo pomeriggio, portando a un cielo coperto. Le condizioni di umidità aumenteranno, raggiungendo valori intorno al 77%.

La sera si presenterà con un cielo nuovamente sparse, con temperature che si attesteranno intorno ai 16°C. L’umidità rimarrà elevata, attorno all’87%, mentre la velocità del vento si manterrà su valori leggeri, intorno ai 6,7 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Pontassieve indicano una giornata di Sabato con un inizio promettente, ma con un progressivo aumento della nuvolosità nel pomeriggio. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, con possibilità di piogge leggere. Pertanto, è consigliabile tenere d’occhio gli aggiornamenti per eventuali cambiamenti nelle previsioni del tempo.

Tutti i dati meteo di Sabato 21 Settembre a Pontassieve

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +14.7° perc. +14.6° Assenti 7.5 NE max 8.7 Grecale 92 % 1021 hPa 4 nubi sparse +14.3° perc. +14.2° Assenti 7.2 ENE max 7.3 Grecale 94 % 1021 hPa 7 cielo sereno +18.4° perc. +18.3° Assenti 5.4 NE max 9.1 Grecale 76 % 1021 hPa 10 cielo sereno +23.8° perc. +23.6° Assenti 5.1 NNE max 5.9 Grecale 53 % 1020 hPa 13 nubi sparse +24.3° perc. +24.1° Assenti 6 N max 5.9 Tramontana 51 % 1019 hPa 16 cielo coperto +21.7° perc. +21.6° Assenti 6.7 NE max 10.4 Grecale 67 % 1019 hPa 19 nubi sparse +17° perc. +17° Assenti 6.9 ENE max 7.3 Grecale 86 % 1021 hPa 22 nubi sparse +16.1° perc. +16.1° Assenti 5.4 ENE max 5.4 Grecale 87 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 07:03 e tramonta alle ore 19:08

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.