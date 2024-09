Previsioni Meteo Pontassieve: tutti i dettagli per domani giovedì 5 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Pontassieve per Giovedì 5 Settembre prevedono condizioni variabili durante la giornata. La mattina sarà caratterizzata da piogge moderate, con temperature comprese tra i +20,9°C e i +26,5°C. Nel pomeriggio le precipitazioni tenderanno a diminuire, ma il cielo rimarrà nuvoloso con temperature che si attesteranno tra i +24,5°C e i +25,6°C.

Durante la sera, le nuvole inizieranno a diradarsi, lasciando spazio a poche nuvole e cielo sereno. Le temperature si abbasseranno leggermente, oscillando tra i +18,4°C e i +19,5°C. Il vento soffierà prevalentemente da sud, con intensità variabile durante la giornata.

Le previsioni del tempo indicano che la copertura nuvolosa sarà più consistente al mattino, con una diminuzione delle nuvole nel corso della giornata. Le precipitazioni saranno presenti soprattutto al mattino e nel primo pomeriggio, per poi attenuarsi gradualmente verso sera.

In base alla situazione attesa per i prossimi giorni a Pontassieve, è probabile che Venerdì e Sabato si verifichino condizioni meteorologiche più stabili, con cieli parzialmente nuvolosi e temperature che si manterranno nella media stagionale. Tuttavia, è consigliabile monitorare costantemente gli aggiornamenti meteo per eventuali cambiamenti repentini nelle condizioni atmosferiche.

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +20.5° perc. +21° 0.46 mm 4.3 NE max 4.7 Grecale 91 % 1011 hPa 4 pioggia leggera +19.4° perc. +19.9° 0.14 mm 6.5 E max 6.8 Levante 93 % 1011 hPa 7 pioggia leggera +22.4° perc. +23° 0.75 mm 5.6 SE max 10.1 Scirocco 87 % 1010 hPa 10 pioggia moderata +25.6° perc. +26.3° 2.61 mm 9.2 S max 18.4 Ostro 79 % 1010 hPa 13 pioggia moderata +25.4° perc. +26.1° 1.77 mm 10.2 SSO max 18 Libeccio 79 % 1010 hPa 16 pioggia moderata +23.4° perc. +24.1° 1.33 mm 7.9 SO max 16.4 Libeccio 85 % 1010 hPa 19 pioggia leggera +19.8° perc. +20.4° 0.86 mm 3.1 S max 4.5 Ostro 94 % 1012 hPa 22 cielo sereno +18.7° perc. +19.1° prob. 56 % 3.7 S max 4 Ostro 96 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:46 e tramonta alle ore 19:38

