Previsioni Meteo Pontassieve: tutti i dettagli per domani sabato 7 settembre

Sabato 7 Settembre a Pontassieve si prevedono condizioni meteo stabili e soleggiate per gran parte della giornata. Le prime ore del mattino saranno caratterizzate da un cielo sereno e temperature intorno ai +19°C. La copertura nuvolosa sarà minima, con una leggera brezza proveniente dall’Est.

Durante la mattina, il cielo resterà sereno e le temperature aumenteranno gradualmente, raggiungendo i +31°C verso mezzogiorno. Il vento sarà debole, con una direzione variabile tra Sud e Sud Ovest. L’umidità sarà intorno al 40%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile sui 1015hPa.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà sereno con qualche lieve aumento della copertura nuvolosa, ma senza rischio di precipitazioni. Le temperature massime si attesteranno intorno ai +32°C, con una leggera brezza proveniente dall’Ovest. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 30%.

In serata, il cielo sarà ancora sereno con poche nuvole sparse e temperature intorno ai +22°C. Il vento sarà leggero e la probabilità di precipitazioni sarà minima. L’umidità si manterrà intorno al 70%.

In conclusione, le previsioni meteo per Sabato 7 Settembre a Pontassieve indicano una giornata estiva con cielo sereno e temperature elevate. Non sono previste precipitazioni e le condizioni atmosferiche rimarranno stabili. Resta comunque consigliabile prestare attenzione alle variazioni climatiche e consultare aggiornamenti meteo prima di pianificare attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Sabato 7 Settembre a Pontassieve

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +19.1° perc. +19.2° Assenti 4.6 ESE max 4.4 Scirocco 79 % 1016 hPa 4 cielo sereno +18.4° perc. +18.5° Assenti 4.8 E max 4.4 Levante 85 % 1016 hPa 7 cielo sereno +23.7° perc. +23.8° Assenti 2.9 E max 4.9 Levante 65 % 1016 hPa 10 cielo sereno +29.9° perc. +29.1° Assenti 4.6 SSO max 6.5 Libeccio 36 % 1015 hPa 13 cielo sereno +32° perc. +30.7° Assenti 7.8 OSO max 11.2 Libeccio 29 % 1014 hPa 16 cielo sereno +31.1° perc. +30.6° Assenti 7.1 OSO max 12.2 Libeccio 37 % 1014 hPa 19 poche nuvole +23.6° perc. +23.6° prob. 7 % 3.4 SE max 4 Scirocco 61 % 1015 hPa 22 cielo sereno +21.8° perc. +21.9° prob. 11 % 2.6 SSE max 3.1 Scirocco 70 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:48 e tramonta alle ore 19:34

