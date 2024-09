Previsioni Meteo Pontecagnano Faiano: il bollettino per domani giovedì 19 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Pontecagnano Faiano di Giovedì 19 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un inizio piovoso, seguito da un miglioramento delle condizioni atmosferiche nel corso della giornata. I dati meteo suggeriscono che la notte sarà segnata da piogge leggere, con temperature che si attesteranno intorno ai 17°C. Con il passare delle ore, si prevede una graduale diminuzione delle precipitazioni e un aumento delle temperature, che raggiungeranno i 22°C nel pomeriggio.

Durante la mattina, le condizioni meteo continueranno a mostrare piogge leggere, con una copertura nuvolosa che si attesterà attorno al 30%. Le temperature percepite si manterranno tra i 18°C e i 22°C, mentre la velocità del vento varierà tra i 4 e i 10 km/h. La probabilità di pioggia sarà presente, ma le precipitazioni tenderanno a diminuire.

Nel pomeriggio, ci si aspetta un netto miglioramento, con il cielo che si schiarirà e passerà a condizioni di cielo sereno. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 21°C, con una leggera brezza che accompagnerà il calore. La copertura nuvolosa scenderà ulteriormente, raggiungendo valori minimi del 7%. Le precipitazioni diventeranno assenti, permettendo di godere di un pomeriggio soleggiato.

La sera porterà con sé un clima piacevole, con temperature che si attesteranno intorno ai 18°C. Il cielo rimarrà sereno, e la brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo la serata ideale per attività all’aperto. L’umidità si manterrà su livelli accettabili, garantendo un comfort termico.

In conclusione, le previsioni del tempo per Pontecagnano Faiano nei prossimi giorni evidenziano un miglioramento generale delle condizioni atmosferiche. Dopo una notte e una mattina piovosa, il clima si stabilizzerà, portando a giornate più soleggiate e calde. Le temperature tenderanno a rimanere gradevoli, rendendo il fine settimana particolarmente favorevole per attività all’aperto. Si consiglia di rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, ma per ora sembra che il tempo volgerà al bello.

Tutti i dati meteo di Giovedì 19 Settembre a Pontecagnano Faiano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +17.9° perc. +18° 0.65 mm 4.9 SE max 7 Scirocco 89 % 1015 hPa 3 pioggia leggera +17.2° perc. +17.4° 0.81 mm 5.4 SE max 8 Scirocco 91 % 1014 hPa 6 pioggia moderata +17.8° perc. +18° 1.26 mm 4.7 SE max 7.8 Scirocco 90 % 1014 hPa 9 pioggia leggera +20.8° perc. +20.9° 0.28 mm 8 S max 12.9 Ostro 75 % 1014 hPa 12 pioggia leggera +22.2° perc. +22.2° 0.3 mm 10.7 SSO max 13.6 Libeccio 65 % 1014 hPa 15 poche nuvole +21.9° perc. +21.8° prob. 47 % 6.7 SSO max 9 Libeccio 62 % 1014 hPa 18 cielo sereno +19° perc. +18.9° prob. 34 % 2 ESE max 4 Scirocco 74 % 1015 hPa 21 cielo sereno +18.3° perc. +18° prob. 1 % 6.5 ENE max 5.8 Grecale 72 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:48 e tramonta alle ore 18:58

