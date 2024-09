Previsioni Meteo Pontecagnano Faiano: tutti i dettagli per domani mercoledì 25 settembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo a Pontecagnano Faiano per Mercoledì 25 Settembre si presenteranno con una predominanza di nuvole e temperature moderate. Durante la notte, il cielo sarà coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 18,5°C. La copertura nuvolosa sarà al 100%, e non si prevederanno precipitazioni. Con l’arrivo della mattina, il cielo continuerà a rimanere coperto, ma le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 20,6°C alle 07:00. La brezza leggera accompagnerà la giornata, con venti provenienti da est-sud-est.

Nel corso della mattina, le temperature continueranno a salire, toccando i 24,2°C intorno a mezzogiorno. Tuttavia, la copertura nuvolosa rimarrà elevata, con un 94% di nuvole alle 12:00. La probabilità di pioggia sarà bassa, ma non si escluderanno brevi rovesci, specialmente nel pomeriggio.

Durante il pomeriggio, si verificherà un cambiamento nelle condizioni meteo. Alle 13:00, si registrerà una leggera pioggia, con un accumulo di 0,16mm. Le temperature si manterranno attorno ai 24°C, mentre la copertura nuvolosa inizierà a diradarsi, passando da 38% a 21% entro le 15:00. Questo porterà a un miglioramento delle condizioni, con un cielo che si presenterà a tratti sereno.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 19,3°C alle 23:00. La copertura nuvolosa si manterrà tra il 49% e il 68%, ma non si prevederanno precipitazioni. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo la serata gradevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Pontecagnano Faiano indicano un Mercoledì caratterizzato da un cielo prevalentemente nuvoloso, con possibilità di piogge leggere nel pomeriggio. Le temperature si manterranno miti, rendendo la giornata adatta per attività all’aperto, soprattutto nelle ore centrali. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con un aumento della probabilità di sole e temperature più elevate.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 25 Settembre a Pontecagnano Faiano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +18.8° perc. +18.8° Assenti 4.7 ESE max 5.9 Scirocco 82 % 1017 hPa 3 cielo coperto +18.7° perc. +18.7° Assenti 3.1 ESE max 5.1 Scirocco 79 % 1017 hPa 6 cielo coperto +19.5° perc. +19.5° prob. 2 % 4.4 ESE max 6.9 Scirocco 74 % 1017 hPa 9 cielo coperto +22.5° perc. +22.4° prob. 7 % 3.1 S max 6 Ostro 62 % 1018 hPa 12 cielo coperto +24.2° perc. +24.2° prob. 21 % 10.8 SO max 14.1 Libeccio 60 % 1018 hPa 15 poche nuvole +23.3° perc. +23.4° prob. 42 % 12.6 SSO max 14.6 Libeccio 65 % 1017 hPa 18 nubi sparse +20.6° perc. +20.8° prob. 34 % 4.2 SSE max 5.8 Scirocco 79 % 1018 hPa 21 nubi sparse +19.8° perc. +19.9° Assenti 3.1 ESE max 5 Scirocco 82 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 06:54 e tramonta alle ore 18:47

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.