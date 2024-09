Previsioni Meteo Pontedera: il bollettino per domani sabato 21 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 21 Settembre a Pontedera indicano una giornata caratterizzata da un alternarsi di nubi sparse e momenti di cielo sereno. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con massime che raggiungeranno i 25°C nel pomeriggio. La presenza di venti leggeri da est-nord-est contribuirà a rendere l’atmosfera piacevole, mentre l’umidità si attesterà intorno al 70% durante le ore serali. Non si prevedono precipitazioni significative, il che favorirà attività all’aperto.

Nella notte, le condizioni meteorologiche si presenteranno con nubi sparse e una temperatura che si aggirerà attorno ai 15°C. La copertura nuvolosa sarà moderata, con un’umidità che si manterrà alta, intorno all’81%. I venti saranno leggeri, provenienti da est-nord-est, con velocità che varieranno tra i 6 e i 7 km/h.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si schiarirà, portando un clima sereno e temperature in aumento. Alle 08:00, si registreranno circa 20°C, mentre alle 10:00 si raggiungeranno i 23°C. L’umidità inizierà a diminuire, scendendo al 54% entro le ore centrali della giornata. I venti continueranno a soffiare leggeri, rendendo la mattinata particolarmente gradevole.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà prevalentemente sereno, con qualche nube sparsa. Le temperature toccheranno il picco massimo di 25°C intorno alle 12:00 e alle 13:00. L’umidità si attesterà attorno al 46%, mentre i venti saranno deboli, con intensità che non supererà i 9 km/h. La sensazione di calore sarà mitigata dalla brezza leggera.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteorologiche cambieranno leggermente, con un aumento della copertura nuvolosa. Alle 18:00, la temperatura scenderà a 19°C, e l’umidità aumenterà fino al 74%. I venti si faranno più leggeri, con velocità che si manterranno intorno ai 4 km/h. A partire dalle 20:00, il cielo si presenterà coperto, ma senza precipitazioni.

In conclusione, le previsioni del tempo per Pontedera nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e condizioni prevalentemente serene. Tuttavia, è possibile che si verifichino lievi variazioni nella copertura nuvolosa, senza impatti significativi sulle attività quotidiane. Si consiglia di approfittare di questa giornata favorevole per attività all’aperto, prima dell’arrivo di eventuali cambiamenti meteorologici nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Sabato 21 Settembre a Pontedera

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +15.2° perc. +14.9° Assenti 7.1 ENE max 9.3 Grecale 81 % 1020 hPa 4 nubi sparse +14.5° perc. +14.2° Assenti 7.2 ENE max 11.1 Grecale 85 % 1020 hPa 7 cielo sereno +18° perc. +17.8° Assenti 8.1 ENE max 15.7 Grecale 74 % 1021 hPa 10 cielo sereno +23.3° perc. +23° Assenti 11.2 ENE max 13.7 Grecale 54 % 1020 hPa 13 nubi sparse +25.4° perc. +25.1° Assenti 7.6 ENE max 9.1 Grecale 46 % 1019 hPa 16 nubi sparse +23.3° perc. +23.2° Assenti 4.4 ENE max 11.1 Grecale 60 % 1019 hPa 19 nubi sparse +18.3° perc. +18.1° Assenti 4.1 E max 4.8 Levante 74 % 1020 hPa 22 nubi sparse +17.1° perc. +16.9° Assenti 5.6 ENE max 5.5 Grecale 78 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:07 e tramonta alle ore 19:11

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.