Previsioni Meteo Pontedera: il bollettino per domani venerdì 13 settembre

Le previsioni meteo per Pontedera di Venerdì 13 Settembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni variabili, con un inizio piovoso che si trasformerà in un pomeriggio più sereno. Durante la notte, si registreranno piogge di intensità variabile, mentre nella mattina il cielo sarà prevalentemente coperto. Con il passare delle ore, si assisterà a un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con l’arrivo di schiarite nel pomeriggio. La temperatura si manterrà su valori freschi, con una leggera diminuzione nel corso della giornata.

Nella notte, le condizioni meteo a Pontedera saranno caratterizzate da pioggia leggera e moderata. Le temperature si attesteranno intorno ai 16,1°C all’inizio della notte, per scendere a 13°C verso le prime ore del mattino. La copertura nuvolosa sarà alta, con percentuali che raggiungeranno il 59%. La velocità del vento varierà tra 3,1 km/h e 14 km/h, proveniente principalmente da Nord Est, con raffiche che potranno arrivare fino a 29,9 km/h.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che si aggireranno intorno ai 13-14°C. La copertura nuvolosa sarà quasi totale, con valori superiori al 96%. Le precipitazioni continueranno a essere presenti, anche se con intensità minore rispetto alla notte. La probabilità di pioggia si attesterà attorno al 40%. La situazione inizierà a migliorare nel corso della giornata, con un graduale diradamento delle nuvole.

Nel pomeriggio, si prevede un netto miglioramento delle condizioni meteo. Il cielo si presenterà con nubi sparse, e le temperature saliranno fino a raggiungere i 18,6°C. La copertura nuvolosa scenderà al 39%, e la probabilità di precipitazioni sarà molto bassa, attorno al 12%. I venti si manterranno moderati, con velocità che varieranno tra 12 km/h e 17,2 km/h.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con il cielo che si presenterà nuovamente con nubi sparse. Le temperature scenderanno a circa 11°C, e la copertura nuvolosa si attesterà attorno al 76%. La probabilità di pioggia rimarrà bassa, e le condizioni generali saranno stabili, con venti leggeri.

In conclusione, le previsioni del tempo per Pontedera nei prossimi giorni indicano un miglioramento generale. Dopo una giornata di Venerdì caratterizzata da piogge e nuvole, il weekend si preannuncia più soleggiato e con temperature in aumento. Gli amanti del bel tempo potranno godere di un Sabato e una Domenica all’insegna della stabilità atmosferica e di temperature più gradevoli.

Tutti i dati meteo di Venerdì 13 Settembre a Pontedera

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +16.1° perc. +15.4° prob. 14 % 3.1 O max 16.8 Ponente 65 % 1003 hPa 3 pioggia moderata +13.7° perc. +13.4° 1.01 mm 10.7 NE max 18.8 Grecale 88 % 1003 hPa 6 pioggia leggera +13° perc. +12.6° 0.11 mm 13.3 NE max 29.9 Grecale 86 % 1005 hPa 9 cielo coperto +14.1° perc. +13.5° prob. 35 % 13.5 NE max 24.3 Grecale 77 % 1008 hPa 12 cielo coperto +17° perc. +16.3° prob. 31 % 12.6 NE max 18.4 Grecale 59 % 1009 hPa 15 nubi sparse +17.4° perc. +16.5° prob. 16 % 17.2 NE max 23.8 Grecale 51 % 1010 hPa 18 nubi sparse +12° perc. +11.2° prob. 17 % 12.6 E max 25.8 Levante 74 % 1013 hPa 21 nubi sparse +11.4° perc. +10.6° Assenti 4.1 ENE max 4.8 Grecale 77 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:58 e tramonta alle ore 19:26

