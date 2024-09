Previsioni Meteo Pordenone: il bollettino per domani domenica 15 settembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Pordenone per Domenica 15 Settembre si presenteranno caratterizzate da un cielo prevalentemente coperto durante gran parte della giornata, con una leggera attenuazione della copertura nuvolosa nel pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori moderati, oscillando tra i 10,4°C della notte e i 19,2°C nel pomeriggio. La velocità del vento sarà generalmente debole, con raffiche che non supereranno i 11 km/h. L’umidità si manterrà su livelli piuttosto elevati, attorno al 70% nelle ore serali.

Durante la notte, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 99%. Le temperature si attesteranno intorno ai 10,3°C e 10,4°C, con una leggera brezza proveniente da nord-nord ovest. L’umidità si manterrà attorno al 61%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1014 hPa.

Nella mattina, il cielo continuerà a rimanere coperto, con temperature che saliranno gradualmente fino a raggiungere i 16,1°C entro le ore 11:00. La copertura nuvolosa rimarrà alta, attorno al 99%, e il vento sarà debole, con velocità comprese tra 1,3 km/h e 5,1 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 61%.

Nel pomeriggio, si assisterà a un parziale miglioramento delle condizioni meteo, con la presenza di nubi sparse. Le temperature raggiungeranno il picco di 19,2°C alle ore 14:00. La copertura nuvolosa scenderà al 26%, e il vento continuerà a soffiare leggermente, con velocità intorno ai 6,9 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 54%.

Con l’arrivo della sera, il cielo tornerà a essere coperto, con temperature che scenderanno fino a 14°C. L’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 70%, e il vento si intensificherà leggermente, con raffiche fino a 11 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Domenica 15 Settembre a Pordenone indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature moderate e una leggera ventilazione. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con possibili variazioni nella copertura nuvolosa e nelle temperature, che potrebbero influenzare le attività all’aperto. Si consiglia di tenere d’occhio le previsioni del tempo per eventuali aggiornamenti.

Tutti i dati meteo di Domenica 15 Settembre a Pordenone

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +10.4° perc. +9.1° Assenti 7.9 NNO max 7.9 Maestrale 62 % 1015 hPa 3 cielo coperto +11.2° perc. +9.8° Assenti 5.4 NO max 5.6 Maestrale 57 % 1013 hPa 6 cielo coperto +12.4° perc. +11.4° Assenti 2.8 N max 3.5 Tramontana 63 % 1013 hPa 9 cielo coperto +15.1° perc. +14.3° Assenti 1.3 SO max 3.2 Libeccio 63 % 1013 hPa 12 cielo coperto +17.3° perc. +16.6° Assenti 5.1 SSO max 6.3 Libeccio 58 % 1013 hPa 15 nubi sparse +19.1° perc. +18.5° Assenti 5.1 S max 5 Ostro 56 % 1012 hPa 18 nubi sparse +15.4° perc. +14.8° Assenti 8.4 ENE max 9 Grecale 70 % 1014 hPa 21 cielo coperto +14° perc. +13.1° Assenti 9.1 N max 11.7 Tramontana 64 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:51 e tramonta alle ore 19:15

