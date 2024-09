Previsioni Meteo Pordenone: il bollettino per domani lunedì 30 settembre

MeteoWeb

Nella giornata di Lunedì 30 Settembre, Pordenone si troverà ad affrontare condizioni meteorologiche variabili, con un predominio di nuvolosità e temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, il cielo presenterà nubi sparse e le temperature si attesteranno intorno ai 12°C, con una leggera brezza proveniente da nord-nord est. Con l’avanzare della mattina, la copertura nuvolosa aumenterà, portando a un cielo coperto e temperature che saliranno fino a 14°C. La situazione meteo si stabilizzerà nel pomeriggio, quando il cielo si schiarirà, regalando momenti di sole e temperature che raggiungeranno i 17°C. Tuttavia, nel corso della sera, le nuvole torneranno a coprire il cielo, mantenendo le temperature attorno ai 12°C.

Durante la notte, a partire dalle 00:00, Pordenone registrerà un cielo con nubi sparse e una temperatura di +12°C. La copertura nuvolosa sarà attorno all’82%, con una leggera brezza da nord-nord est a 7,1 km/h. Con il passare delle ore, la temperatura scenderà leggermente, mantenendosi comunque sopra i 11°C fino alle prime luci dell’alba.

Nella mattina, il cielo si presenterà coperto già dalle 07:00, con una temperatura che salirà fino a 12,9°C. La copertura nuvolosa raggiungerà il 100%, e il vento si manterrà debole, proveniente da nord est. A partire dalle 10:00, le temperature continueranno a salire, toccando i 15,5°C intorno alle 10:00, per poi stabilizzarsi attorno ai 16°C a mezzogiorno.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, il cielo si schiarirà, passando a cielo sereno con una temperatura che raggiungerà i 17,6°C. Le condizioni di bel tempo si manterranno fino alle 16:00, quando la temperatura inizierà a scendere nuovamente, attestandosi a 16,5°C. Il vento sarà debole, con intensità che varierà tra 1,7 km/h e 5,8 km/h.

Con l’arrivo della sera, il cielo tornerà a essere coperto, con temperature che scenderanno fino a 12°C. La copertura nuvolosa rimarrà alta, attorno al 93%, e il vento continuerà a soffiare leggermente da nord. L’umidità si manterrà su valori elevati, superando l’80%.

In conclusione, le previsioni meteo per Pordenone indicano una giornata caratterizzata da un inizio nuvoloso, un pomeriggio soleggiato e un ritorno della nuvolosità in serata. Nei prossimi giorni, si prevede un’alternanza di sole e nuvole, con temperature che si manterranno su valori simili, senza particolari variazioni. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare delle schiarite pomeridiane, mentre le serate potrebbero risultare fresche e umide.

Tutti i dati meteo di Lunedì 30 Settembre a Pordenone

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +12° perc. +11.2° Assenti 7.1 NNE max 7.1 Grecale 73 % 1025 hPa 3 nubi sparse +11.1° perc. +10.2° Assenti 6.1 NNE max 7.7 Grecale 73 % 1024 hPa 6 nubi sparse +11.9° perc. +11° Assenti 4.3 NNE max 6.3 Grecale 73 % 1024 hPa 9 cielo coperto +14.9° perc. +14.1° Assenti 3.9 SE max 3.5 Scirocco 65 % 1024 hPa 12 nubi sparse +17.3° perc. +16.7° Assenti 6.9 SSO max 6.4 Libeccio 61 % 1022 hPa 15 cielo sereno +17.4° perc. +16.8° Assenti 3.5 SO max 4.1 Libeccio 63 % 1020 hPa 18 poche nuvole +13.7° perc. +13.2° Assenti 3.1 N max 4.1 Tramontana 79 % 1021 hPa 21 cielo coperto +12.6° perc. +12.1° Assenti 5.7 N max 5.6 Tramontana 82 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 07:10 e tramonta alle ore 18:45

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.