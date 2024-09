Previsioni Meteo Pordenone: tutti i dettagli per domani giovedì 26 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 26 Settembre a Pordenone indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto e da temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, le condizioni meteorologiche si presenteranno con nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 14,7°C. Con il passare delle ore, il cielo diventerà completamente coperto, mantenendo una temperatura percepita simile a quella reale. La velocità del vento sarà leggera, con raffiche che non supereranno i 7 km/h.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che varieranno tra i 15°C e i 18°C. L’umidità sarà alta, oscillando attorno all’85%, e non si prevederanno precipitazioni. La brezza leggera accompagnerà la giornata, con venti provenienti principalmente da direzioni settentrionali.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo segnalano un cambiamento, con l’arrivo di piogge leggere. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai 16°C. Le precipitazioni saranno moderate, con valori che raggiungeranno i 0,19 mm. L’umidità aumenterà ulteriormente, raggiungendo il 92%, e il vento continuerà a soffiare da nord-est.

La sera porterà un cielo ancora coperto, con temperature stabili attorno ai 16°C. Le piogge si interromperanno, ma l’umidità rimarrà elevata. La probabilità di pioggia si attesterà attorno al 46%, ma non si prevedono accumuli significativi. La brezza leggera continuerà a caratterizzare la serata, mantenendo un clima fresco e umido.

In conclusione, le previsioni meteo per Pordenone nei prossimi giorni evidenziano un trend di instabilità, con temperature che si manterranno su valori freschi e un’alta probabilità di pioggia. Si consiglia di tenere d’occhio gli aggiornamenti, poiché le condizioni potrebbero variare. Domani, ci si aspetta un miglioramento temporaneo, ma le nuvole potrebbero tornare a far visita alla città nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Giovedì 26 Settembre a Pordenone

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +14.7° perc. +14.5° prob. 30 % 5.8 N max 6.3 Tramontana 88 % 1013 hPa 3 cielo coperto +14.5° perc. +14.4° prob. 19 % 3.1 N max 4 Tramontana 89 % 1012 hPa 6 cielo coperto +15.3° perc. +15.2° prob. 23 % 1.3 NNE max 1.8 Grecale 88 % 1012 hPa 9 cielo coperto +18.2° perc. +18.1° prob. 20 % 3.1 ESE max 2.4 Scirocco 79 % 1013 hPa 12 cielo coperto +17.3° perc. +17.3° prob. 23 % 1.6 SE max 3.4 Scirocco 85 % 1012 hPa 15 pioggia leggera +16.6° perc. +16.7° 0.16 mm 7 NE max 9.3 Grecale 90 % 1011 hPa 18 pioggia leggera +16.2° perc. +16.3° 0.11 mm 6.3 NNE max 9.7 Grecale 92 % 1010 hPa 21 cielo coperto +16.3° perc. +16.3° prob. 46 % 5.4 NE max 7.2 Grecale 90 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 07:05 e tramonta alle ore 18:53

