Previsioni Meteo Pordenone: tutti i dettagli per domani martedì 17 settembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo a Pordenone per Martedì 17 Settembre si presenteranno caratterizzate da un inizio di giornata piovoso, con precipitazioni che si attenueranno nel corso della mattina. Le temperature si manterranno su valori moderati, oscillando tra 12,2°C e 19,7°C. La copertura nuvolosa sarà prevalentemente alta, con nubi sparse che si alterneranno a momenti di cielo coperto. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che raggiungeranno i 18,9 km/h.

Durante la notte, le previsioni del tempo indicano pioggia moderata, con una temperatura che si attesterà intorno ai 12,5°C. La copertura nuvolosa sarà al 99%, e si registreranno venti leggeri provenienti da Nord-Nord Est. Le precipitazioni continueranno a essere presenti, con un’intensità di 1,21 mm.

Con l’arrivo della mattina, la situazione meteo inizierà a migliorare. Si prevede che la pioggia leggera persista fino alle prime ore del giorno, con temperature che saliranno fino a 19,7°C entro le ore centrali. La copertura nuvolosa si ridurrà gradualmente, passando da 100% a 49%. I venti rimarranno leggeri, con velocità che varieranno tra 5,1 km/h e 11,8 km/h.

Nel pomeriggio, il cielo presenterà nubi sparse, e le temperature si stabilizzeranno attorno ai 18,5°C. La probabilità di precipitazioni sarà bassa, con valori che scenderanno sotto il 15%. La pressione atmosferica aumenterà, raggiungendo i 1019 hPa, e l’umidità si manterrà intorno al 61%.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con temperature che scenderanno a 12,2°C. La copertura nuvolosa continuerà a diminuire, e i venti rimarranno leggeri, con una velocità media di 9,8 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, e l’umidità si attesterà attorno al 72%.

In conclusione, le previsioni meteo per Pordenone indicano un Martedì 17 Settembre caratterizzato da un inizio piovoso, seguito da un graduale miglioramento nel corso della giornata. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa, con condizioni più stabili e asciutte. Questo trend potrebbe favorire attività all’aperto e una maggiore esposizione al sole, rendendo i giorni a seguire più piacevoli per i cittadini di Pordenone.

Tutti i dati meteo di Martedì 17 Settembre a Pordenone

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia moderata +12.5° perc. +12° 1.21 mm 10.1 NNE max 18.9 Grecale 86 % 1015 hPa 3 cielo coperto +12.5° perc. +12° prob. 71 % 5.2 NE max 8.1 Grecale 84 % 1016 hPa 6 pioggia leggera +12.7° perc. +12.2° 0.1 mm 3.9 NNE max 6.5 Grecale 86 % 1018 hPa 9 pioggia leggera +17° perc. +16.4° 0.13 mm 7.7 E max 10.3 Levante 65 % 1018 hPa 12 nubi sparse +19.4° perc. +18.8° prob. 26 % 8.8 E max 13.2 Levante 55 % 1018 hPa 15 nubi sparse +18.5° perc. +18° prob. 15 % 8.6 ESE max 14.9 Scirocco 61 % 1018 hPa 18 nubi sparse +15.2° perc. +14.6° prob. 10 % 4.8 NE max 8.5 Grecale 69 % 1019 hPa 21 nubi sparse +12.6° perc. +11.9° Assenti 9.3 NNE max 12.3 Grecale 75 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 06:54 e tramonta alle ore 19:11

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.