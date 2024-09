Previsioni Meteo Portici: il bollettino per domani sabato 14 settembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Sabato 14 Settembre a Portici si presenteranno variabili, con un inizio di giornata caratterizzato da piogge leggere e un successivo miglioramento nel corso della mattina. Le previsioni del tempo indicano un progressivo aumento delle temperature, che raggiungeranno valori piacevoli nel pomeriggio. Tuttavia, la sera porterà nuovamente un aumento della nuvolosità e la possibilità di piogge leggere.

Durante la notte, Portici sperimenterà piogge leggere, con una copertura nuvolosa che si attesterà attorno al 68%. Le temperature si manterranno intorno ai 18°C, con una leggera brezza proveniente da Ovest-Nord Ovest. L’umidità sarà alta, attorno al 68%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1010 hPa.

Con l’arrivo della mattina, le condizioni miglioreranno notevolmente. Il cielo si presenterà sereno o con poche nuvole, e le temperature saliranno fino a raggiungere i 22,6°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 17 km/h. L’umidità scenderà, rendendo l’aria più gradevole, e la pressione atmosferica continuerà a mantenersi stabile.

Nel pomeriggio, il clima rimarrà piacevole, con temperature che si attesteranno attorno ai 21,9°C. La copertura nuvolosa sarà limitata, con solo poche nuvole nel cielo. Le condizioni di vento rimarranno simili a quelle della mattina, favorendo un’atmosfera fresca e ventilata. L’umidità si manterrà attorno al 40%, contribuendo a un comfort termico ottimale.

Con l’arrivo della sera, la situazione meteo cambierà nuovamente. Si prevede un aumento della nuvolosità, con nubi sparse che porteranno a un ritorno delle piogge leggere. Le temperature scenderanno a circa 20°C, e l’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 47%. La pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1013 hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Portici indicano una giornata caratterizzata da un inizio piovoso, seguito da un miglioramento durante la mattina e il pomeriggio, prima di un ritorno della pioggia in serata. Nei prossimi giorni, si prevede un’alternanza di sole e nuvole, con temperature che si manterranno su valori gradevoli, rendendo possibile godere di attività all’aperto, ma è consigliabile tenere d’occhio le previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Sabato 14 Settembre a Portici

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +18.4° perc. +18.1° 0.28 mm 17.2 ONO max 21.1 Maestrale 68 % 1010 hPa 3 pioggia leggera +17.7° perc. +17.3° 0.12 mm 8 NNO max 13.8 Maestrale 66 % 1010 hPa 6 nubi sparse +17.8° perc. +17.2° prob. 20 % 6 NE max 7.3 Grecale 59 % 1011 hPa 9 cielo sereno +20.8° perc. +20° prob. 3 % 5.7 NNE max 7.2 Grecale 40 % 1012 hPa 12 cielo sereno +22.6° perc. +21.9° Assenti 17 ONO max 14.8 Maestrale 38 % 1012 hPa 15 poche nuvole +21.9° perc. +21.3° Assenti 16.7 O max 15.8 Ponente 44 % 1012 hPa 18 poche nuvole +21.8° perc. +21.2° prob. 2 % 17.2 NO max 17.7 Maestrale 41 % 1013 hPa 21 pioggia leggera +20.8° perc. +20.1° 0.11 mm 8.7 N max 12.7 Tramontana 47 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:45 e tramonta alle ore 19:08

