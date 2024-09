Previsioni Meteo Portici: il bollettino per domani venerdì 20 settembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo a Portici per Venerdì 20 Settembre si presenteranno prevalentemente serene, con una leggera copertura nuvolosa che non influenzerà significativamente le temperature. Durante la notte, il cielo risulterà sereno, favorendo un abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 20,1°C. La mattina porterà un aumento graduale delle temperature, con valori che raggiungeranno i 24,9°C entro mezzogiorno. Nel pomeriggio, si assisterà a un lieve calo, con massime attorno ai 25°C. La sera si prevede tranquilla, con temperature che scenderanno nuovamente, mantenendosi sopra i 22°C.

Durante la notte, a partire dalle 00:00, il cielo sarà caratterizzato da poche nuvole, con una temperatura di 20,1°C e un’umidità del 67%. La brezza leggera proveniente da Est-Nord Est garantirà un clima piacevole. Proseguendo nella mattina, il cielo rimarrà sereno fino alle 09:00, quando si registreranno nubi sparse. Le temperature saliranno progressivamente, raggiungendo i 24°C intorno alle 10:00. L’umidità si ridurrà, favorendo una sensazione di maggiore comfort.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano una leggera diminuzione delle temperature, con massime che si stabilizzeranno attorno ai 25°C. La copertura nuvolosa rimarrà moderata, con un’umidità che varierà tra il 30% e il 36%. I venti si presenteranno moderati, con velocità comprese tra 9 km/h e 12 km/h, rendendo l’atmosfera gradevole.

La sera si prevede serena, con temperature che scenderanno a 22,9°C alle 20:00 e continueranno a diminuire fino a raggiungere i 22°C a mezzanotte. L’umidità aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque in un range accettabile, intorno al 60%.

In conclusione, le previsioni meteo per Portici indicano una giornata di Venerdì 20 Settembre caratterizzata da condizioni favorevoli, con temperature miti e cieli prevalentemente sereni. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che si stabilizzeranno su valori simili, rendendo il clima ideale per attività all’aperto. Gli appassionati di meteorologia potranno continuare a monitorare le previsioni del tempo per eventuali variazioni, ma attualmente non si intravedono cambiamenti significativi.

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +20.1° perc. +19.9° Assenti 3.9 ENE max 5 Grecale 67 % 1015 hPa 3 cielo sereno +19.4° perc. +19.2° Assenti 7.5 NNE max 8.2 Grecale 69 % 1014 hPa 6 poche nuvole +19.4° perc. +19.1° Assenti 7.8 NNE max 9.3 Grecale 66 % 1015 hPa 9 nubi sparse +22.9° perc. +22.5° Assenti 3.7 NE max 6 Grecale 48 % 1015 hPa 12 nubi sparse +24.9° perc. +24.6° Assenti 6.9 SO max 9.4 Libeccio 43 % 1015 hPa 15 nubi sparse +24.6° perc. +24.4° Assenti 10.4 ONO max 12.1 Maestrale 48 % 1015 hPa 18 nubi sparse +23.5° perc. +23.3° Assenti 7.4 NO max 12 Maestrale 55 % 1017 hPa 21 poche nuvole +22.7° perc. +22.6° Assenti 4.8 N max 10.9 Tramontana 60 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 06:51 e tramonta alle ore 18:58

