Previsioni Meteo Portici: tutti i dettagli per domani mercoledì 18 settembre

Le previsioni meteo per Mercoledì 18 Settembre a Portici indicano una giornata caratterizzata da un alternarsi di pioggia leggera e schiarite. Le temperature si manterranno su valori miti, con picchi che raggiungeranno i 23,8°C nel corso della giornata. La presenza di nuvolosità variabile e la possibilità di brevi rovesci renderanno necessaria una certa attenzione per chi ha in programma attività all’aperto.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con nubi sparse e una temperatura stabile attorno ai 18,8°C. La copertura nuvolosa si attesterà intorno al 52%, con una leggera probabilità di pioggia che si aggirerà attorno al 50%. I venti saranno deboli, provenienti da Est – Nord Est, con velocità di circa 8,5 km/h.

Nella mattina, il tempo si presenterà inizialmente instabile, con pioggia leggera che continuerà a cadere fino alle ore 12:00. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 23,8°C entro mezzogiorno. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 94% e l’umidità si manterrà alta, attorno al 66%. I venti saranno sempre leggeri, con intensità che si aggirerà tra i 5,9 km/h e i 12,9 km/h.

Nel pomeriggio, si assisterà a un miglioramento delle condizioni meteo, con l’arrivo di poche nuvole e una diminuzione della copertura nuvolosa fino al 12%. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 22,3°C, con un’ulteriore diminuzione della probabilità di precipitazioni. I venti continueranno a soffiare debolmente, contribuendo a rendere l’aria più gradevole.

La sera porterà un nuovo incremento della nuvolosità, con la possibilità di pioggia leggera che si presenterà nuovamente. Le temperature si attesteranno intorno ai 21°C, mentre l’umidità aumenterà fino al 71%. I venti saranno leggeri, con una velocità che varierà tra i 4,3 km/h e i 6,7 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Portici evidenziano un trend di instabilità, con possibilità di piogge intermittenti e temperature che si manterranno su valori miti. Si consiglia di tenere d’occhio gli aggiornamenti meteo, poiché le condizioni potrebbero variare rapidamente. La giornata di Mercoledì si preannuncia quindi come un mix di pioggia e schiarite, ideale per chi ama la freschezza dell’autunno in arrivo.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 18 Settembre a Portici

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +18.8° perc. +18.6° prob. 50 % 8.5 ENE max 11.3 Grecale 71 % 1013 hPa 3 nubi sparse +18.8° perc. +18.6° prob. 20 % 8.5 ENE max 11.3 Grecale 72 % 1013 hPa 6 pioggia leggera +19.5° perc. +19.3° 0.18 mm 5.9 ESE max 9.1 Scirocco 69 % 1013 hPa 9 pioggia leggera +22.5° perc. +22.3° 0.12 mm 9.3 SSE max 10.9 Scirocco 59 % 1014 hPa 12 nubi sparse +23.8° perc. +23.6° prob. 49 % 13.9 S max 14 Ostro 54 % 1014 hPa 15 poche nuvole +23.3° perc. +23.1° prob. 23 % 13.4 SSO max 14 Libeccio 56 % 1014 hPa 18 pioggia leggera +21.9° perc. +21.8° 0.14 mm 7.2 SSO max 9 Libeccio 64 % 1015 hPa 21 pioggia leggera +21.2° perc. +21.2° 0.12 mm 4.5 S max 6.2 Ostro 67 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:49 e tramonta alle ore 19:01

