Previsioni Meteo Porto Torres: il bollettino per domani martedì 17 settembre

Martedì 17 Settembre a Porto Torres si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni meteo variabili, con un inizio piovoso che si trasformerà in un pomeriggio più stabile. Le previsioni meteo indicano un passaggio da cieli nuvolosi a momenti di schiarita, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. La presenza di venti moderati contribuirà a rendere l’atmosfera fresca, soprattutto nelle ore pomeridiane.

Durante la notte, le condizioni inizieranno con poche nuvole e una temperatura di circa +18,5°C. Con il passare delle ore, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, con l’arrivo di pioggia leggera che si intensificherà fino alle prime ore del mattino. La temperatura percepita si manterrà attorno ai +18°C, mentre l’umidità si attesterà intorno al 76%.

Nella mattina, il cielo si presenterà coperto con una temperatura che raggiungerà i +19,7°C. Le previsioni del tempo indicano una probabilità di pioggia che si ridurrà, ma non mancheranno momenti di instabilità. Il vento, proveniente da Nord-Est, soffierà a una velocità di circa 6,9 km/h, aumentando gradualmente nel corso della mattinata.

Nel pomeriggio, ci si aspetta un miglioramento delle condizioni meteo, con cieli parzialmente nuvolosi e temperature che toccheranno i +23,6°C. Le nubi sparse permetteranno qualche schiarita, mentre il vento si intensificherà, raggiungendo punte di 40,8 km/h. L’umidità scenderà, rendendo l’atmosfera più gradevole, con valori attorno al 56%.

La sera porterà un ritorno a cieli coperti, con temperature che si attesteranno intorno ai +18,5°C. Il vento continuerà a soffiare moderato, mantenendo l’umidità su livelli elevati. Non si prevedono precipitazioni significative, ma la sensazione di freschezza sarà accentuata dalla brezza.

In conclusione, le previsioni meteo per Porto Torres nei prossimi giorni indicano un ritorno a condizioni più stabili e soleggiate, con temperature in lieve aumento. Mercoledì e giovedì si preannunciano giornate più serene, con cieli prevalentemente sereni e temperature che potrebbero superare i 25°C. Gli amanti del sole e delle attività all’aperto potranno approfittare di queste condizioni favorevoli.

Tutti i dati meteo di Martedì 17 Settembre a Porto Torres

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +18.6° perc. +18.5° Assenti 8.6 NNE max 10.3 Grecale 77 % 1009 hPa 4 pioggia leggera +18° perc. +18° 0.17 mm 4.9 NE max 6.8 Grecale 80 % 1009 hPa 7 cielo coperto +19.7° perc. +19.5° prob. 43 % 6.9 NE max 10.4 Grecale 69 % 1010 hPa 10 nubi sparse +22.6° perc. +22.4° prob. 42 % 17.5 NE max 21.1 Grecale 56 % 1010 hPa 13 nubi sparse +23.3° perc. +23.1° prob. 15 % 35.7 ENE max 34.1 Grecale 53 % 1010 hPa 16 nubi sparse +21° perc. +20.8° prob. 30 % 34.8 ENE max 37 Grecale 62 % 1011 hPa 19 cielo coperto +19.1° perc. +18.9° prob. 7 % 25 E max 33.1 Levante 71 % 1012 hPa 22 cielo coperto +18.5° perc. +18.3° prob. 5 % 15 E max 22.2 Levante 73 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 07:12 e tramonta alle ore 19:27

