Previsioni Meteo Porto Torres: tutti i dettagli per domani venerdì 20 settembre

Le previsioni meteo per Porto Torres di Venerdì 20 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un alternarsi di nuvole e schiarite, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. La temperatura massima si attesterà intorno ai 23,6°C, mentre la minima sarà di circa 18,1°C durante la notte. La copertura nuvolosa varierà nel corso della giornata, con un picco di nuvole nel pomeriggio, ma senza precipitazioni significative.

Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente con nubi sparse, con una temperatura che scenderà fino a 18,1°C. La velocità del vento sarà moderata, proveniente da Est-Sud Est, con raffiche che raggiungeranno i 11,3 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 75%, contribuendo a una sensazione di freschezza.

Nella mattina, si assisterà a un miglioramento delle condizioni, con il cielo che si schiarirà e la temperatura che salirà rapidamente fino a raggiungere i 23,3°C entro le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa si ridurrà, passando da un 94% di nuvole al mattino a un 21% entro le ore 09:00. Il vento continuerà a soffiare da Est-Sud Est, mantenendo una velocità moderata.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un incremento della nuvolosità, con il cielo che diventerà cielo coperto intorno alle ore 13:00 e 14:00. La temperatura si stabilizzerà attorno ai 23°C, mentre la velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 16 km/h. Non si prevedono precipitazioni, e l’umidità rimarrà attorno al 61%.

La sera porterà un netto miglioramento, con il cielo che si presenterà sereno e le temperature che scenderanno lentamente fino a 19,8°C. La velocità del vento si ridurrà, mantenendosi intorno ai 10 km/h, e l’umidità si attesterà attorno al 74%.

In conclusione, le previsioni meteo per Porto Torres di Venerdì 20 Settembre evidenziano una giornata variabile, con temperature gradevoli e senza precipitazioni. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di condizioni simili, con temperature che continueranno a oscillare tra i 18°C e i 24°C, rendendo il clima ideale per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Venerdì 20 Settembre a Porto Torres

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +18.4° perc. +18.2° Assenti 9.4 ESE max 9.8 Scirocco 74 % 1015 hPa 4 cielo coperto +18.1° perc. +18° Assenti 10.4 ESE max 11.2 Scirocco 75 % 1015 hPa 7 nubi sparse +19.6° perc. +19.4° prob. 6 % 8.7 ESE max 10.9 Scirocco 67 % 1016 hPa 10 poche nuvole +22.7° perc. +22.5° prob. 2 % 6.7 ENE max 10 Grecale 56 % 1016 hPa 13 cielo coperto +23.4° perc. +23.3° Assenti 12.2 N max 13.2 Tramontana 58 % 1016 hPa 16 nubi sparse +22.3° perc. +22.3° Assenti 16 NNE max 18.5 Grecale 65 % 1017 hPa 19 cielo sereno +20.8° perc. +20.8° Assenti 17.4 ENE max 21.2 Grecale 73 % 1018 hPa 22 cielo sereno +20° perc. +20° Assenti 10.1 ESE max 12.7 Scirocco 74 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 07:15 e tramonta alle ore 19:22

