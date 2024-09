Previsioni Meteo Potenza: il bollettino per domani giovedì 12 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Potenza di Giovedì 12 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno, che si trasformerà in un pomeriggio nuvoloso. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con un picco massimo di circa 25,1°C nel corso della mattinata. La copertura nuvolosa aumenterà progressivamente, portando a un cielo coperto in serata. I venti saranno moderati, con raffiche che potranno raggiungere i 36,1 km/h.

Nella notte, le condizioni saranno di cielo sereno, con una temperatura che si attesterà intorno ai 14,8°C. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, attorno al 3%, e l’umidità sarà alta, intorno al 94%. I venti soffieranno da Sud Ovest a una velocità di circa 8,8 km/h.

Durante la mattina, il cielo si presenterà sereno, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 25,1°C intorno alle ore 12:00. La copertura nuvolosa rimarrà contenuta, con valori attorno al 3%. I venti si intensificheranno, raggiungendo velocità di 23,7 km/h e raffiche fino a 27,8 km/h. L’umidità, invece, scenderà al 44%, rendendo l’aria più secca e piacevole.

Nel pomeriggio, si assisterà a un cambiamento significativo: il cielo diventerà nuvoloso, con una copertura che arriverà fino al 75%. Le temperature inizieranno a scendere, attestandosi intorno ai 18,8°C alle ore 17:00. I venti continueranno a soffiare da Ovest-Sud Ovest, con intensità che varierà tra 15,6 km/h e 26 km/h. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 63%.

La sera porterà un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, con un cielo completamente coperto. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 16,2°C, mentre l’umidità salirà fino all’88%. I venti si faranno più forti, con raffiche che potranno arrivare fino a 36,1 km/h. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, ma non si escludono brevi rovesci.

In conclusione, le previsioni del tempo per Potenza nei prossimi giorni evidenziano un trend di instabilità, con un aumento della nuvolosità e temperature in lieve calo. Venerdì e Sabato potrebbero portare ulteriori variazioni, con possibilità di piogge sporadiche. Gli amanti del sole dovranno approfittare della mattinata di Giovedì, prima che le nuvole prendano il sopravvento.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +14.8° perc. +14.8° Assenti 8.8 SO max 8.7 Libeccio 94 % 1011 hPa 3 nubi sparse +14.4° perc. +14.4° Assenti 9.5 SO max 10.3 Libeccio 95 % 1011 hPa 6 nubi sparse +16.6° perc. +16.5° Assenti 10.1 SO max 15.8 Libeccio 85 % 1011 hPa 9 cielo sereno +23° perc. +22.7° prob. 4 % 16.6 SO max 21.6 Libeccio 50 % 1010 hPa 12 cielo sereno +25.1° perc. +24.8° prob. 15 % 23.7 OSO max 27.8 Libeccio 44 % 1009 hPa 15 nubi sparse +22.1° perc. +21.6° prob. 7 % 26.3 OSO max 33.1 Libeccio 48 % 1009 hPa 18 nubi sparse +17.2° perc. +16.9° Assenti 12.2 SO max 21.4 Libeccio 75 % 1010 hPa 21 cielo coperto +16.2° perc. +16.1° prob. 8 % 10.2 SSO max 23.9 Libeccio 88 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 06:37 e tramonta alle ore 19:06

