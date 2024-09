Previsioni Meteo Potenza: il bollettino per domani lunedì 16 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Potenza di Lunedì 16 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori freschi durante tutto il giorno. La mattina inizierà con nubi sparse, mentre nel pomeriggio il cielo si coprirà completamente, portando a una sensazione di maggiore umidità. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 18°C, mentre le minime notturne scenderanno fino a 10°C. I venti saranno leggeri, prevalentemente da nord, con una velocità che non supererà i 12 km/h.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con poche nuvole e temperature che si aggireranno intorno ai 10°C. La mattina si aprirà con un cielo sereno e temperature in aumento, che raggiungeranno circa 14°C entro le ore centrali della giornata. Tuttavia, già dal tardo mattino, si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che si trasformeranno in un cielo coperto nel pomeriggio. Le temperature continueranno a salire, raggiungendo un picco di 18°C intorno alle 14:00.

Nel pomeriggio, il cielo diventerà completamente coperto, con una probabilità di precipitazioni che aumenterà fino al 34%. Le temperature percepite si manterranno leggermente più basse, attorno ai 16°C. I venti, che soffieranno da nord-est, porteranno una leggera brezza, contribuendo a un aumento della sensazione di freschezza.

La sera porterà con sé un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 12°C. Il cielo rimarrà coperto, con un’umidità che si attesterà intorno al 76%. I venti continueranno a essere leggeri, mantenendo una costante brezza leggera.

In conclusione, le previsioni del tempo per Potenza nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno fresche e un cielo prevalentemente nuvoloso. Martedì e Mercoledì si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con un possibile ritorno di schiarite e temperature in lieve aumento. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +10.6° perc. +9.6° Assenti 5.2 OSO max 5 Libeccio 72 % 1014 hPa 3 cielo sereno +10.2° perc. +9.2° Assenti 3.6 O max 3.6 Ponente 75 % 1013 hPa 6 poche nuvole +12.8° perc. +12° prob. 1 % 5.1 NNO max 8.4 Maestrale 71 % 1013 hPa 9 nubi sparse +16.8° perc. +16.1° prob. 12 % 11.1 N max 10 Tramontana 57 % 1013 hPa 12 nubi sparse +17.8° perc. +16.9° prob. 23 % 8.9 N max 7.9 Tramontana 50 % 1012 hPa 15 cielo coperto +17.6° perc. +16.7° prob. 34 % 7.5 NNE max 7.1 Grecale 49 % 1011 hPa 18 cielo coperto +14.7° perc. +13.8° prob. 34 % 7.8 NE max 11.5 Grecale 58 % 1012 hPa 21 cielo coperto +13.3° perc. +12.5° prob. 6 % 6.2 ENE max 8.2 Grecale 69 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:41 e tramonta alle ore 18:59

