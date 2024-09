Previsioni Meteo Potenza: il bollettino per domani venerdì 20 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 20 Settembre a Potenza indicano un inizio di giornata caratterizzato da condizioni variabili, con un progressivo miglioramento nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori moderati, con un picco atteso nel pomeriggio. La presenza di nuvole e la possibilità di piogge leggere nel pomeriggio rappresentano i principali elementi da tenere in considerazione.

Nella notte, le condizioni saranno prevalentemente serene, con poche nuvole che non influenzeranno significativamente la visibilità. La temperatura si attesterà intorno ai 12,2°C, con una leggera brezza proveniente da nord. L’umidità sarà piuttosto alta, attorno al 89%, ma non si prevedono precipitazioni.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si presenterà con nubi sparse, mentre la temperatura inizierà a salire, raggiungendo circa 21,6°C entro le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa sarà attorno al 51%, e il vento si manterrà debole, con velocità comprese tra 3,8 km/h e 11,9 km/h. L’umidità inizierà a scendere, favorendo un clima più gradevole.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo segnalano un aumento della copertura nuvolosa, con cielo che diventerà progressivamente più coperto. Le temperature scenderanno fino a 18,2°C, mentre la probabilità di pioggia leggera aumenterà, con accumuli previsti attorno a 0,13 mm. L’intensità del vento rimarrà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 14,1 km/h.

Con l’arrivo della sera, si assisterà a un miglioramento delle condizioni meteo. Le piogge si interromperanno e il cielo si schiarirà, portando a temperature intorno ai 13,8°C. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo la serata piacevole e fresca.

In conclusione, le previsioni meteo per Potenza nei prossimi giorni indicano un ritorno a condizioni più stabili e soleggiate, con temperature in lieve aumento. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo, poiché la variabilità climatica potrebbe riservare sorprese. Domani, ci si aspetta un cielo sereno e temperature più elevate, mentre dopodomani le condizioni continueranno a migliorare, con un clima più autunnale e gradevole.

Tutti i dati meteo di Venerdì 20 Settembre a Potenza

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +12.2° perc. +11.8° prob. 14 % 2.6 NNO max 3.8 Maestrale 89 % 1016 hPa 3 poche nuvole +11.5° perc. +11.1° prob. 4 % 2.2 NNE max 4 Grecale 91 % 1016 hPa 6 nubi sparse +13.5° perc. +13.1° prob. 4 % 3.8 NNE max 5.7 Grecale 84 % 1017 hPa 9 nubi sparse +19.2° perc. +18.6° Assenti 6.6 ENE max 7.9 Grecale 56 % 1016 hPa 12 nubi sparse +21.6° perc. +20.9° Assenti 11.9 ENE max 9.3 Grecale 44 % 1016 hPa 15 cielo coperto +18.2° perc. +17.7° Assenti 12 NE max 14.1 Grecale 61 % 1017 hPa 18 pioggia leggera +15.2° perc. +15° 0.13 mm 5.7 NE max 5.9 Grecale 84 % 1019 hPa 21 cielo sereno +13.4° perc. +13.2° prob. 7 % 3.3 NE max 4.2 Grecale 92 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 06:45 e tramonta alle ore 18:52

