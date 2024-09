Previsioni Meteo Potenza: tutti i dettagli per domani lunedì 2 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Potenza per Lunedì 2 Settembre mostrano un’alternanza di condizioni atmosferiche nel corso della giornata. Al mattino, cielo coperto con una copertura nuvolosa del 100% e temperature che si aggirano intorno ai +25°C. Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto con temperature che potrebbero raggiungere i +31°C. Verso sera è prevista la comparsa di piogge leggere con una temperatura intorno ai +21°C.

Durante la notte, le nubi sparse daranno un po’ di tregua, ma la copertura nuvolosa tornerà ad aumentare gradualmente fino al mattino successivo. Le temperature si manterranno piuttosto miti, con valori intorno ai +19°C.

Il vento soffierà principalmente da direzione Ovest – Nord Ovest con intensità variabile tra i 6km/h e i 15km/h. Le raffiche di vento saranno per lo più di tipo brezza leggera.

Le precipitazioni saranno presenti nel tardo pomeriggio con una probabilità del 100%, con una quantità di pioggia stimata intorno a 0.14mm. L’umidità relativa dell’aria si manterrà intorno al 50-60%.

In base alle previsioni del tempo per i prossimi giorni a Potenza, si prevede un miglioramento delle condizioni atmosferiche con una diminuzione della copertura nuvolosa e delle precipitazioni. Le temperature dovrebbero mantenersi piuttosto stabili, con valori massimi intorno ai +30°C. Tuttavia, è consigliabile monitorare costantemente gli aggiornamenti meteo per eventuali variazioni improvvise.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +19.8° perc. +19° Assenti 1.3 SO max 2.6 Libeccio 45 % 1014 hPa 3 nubi sparse +19° perc. +18.2° Assenti 4.5 SSO max 4.8 Libeccio 48 % 1014 hPa 6 nubi sparse +22.7° perc. +22.1° Assenti 5.4 SO max 6.2 Libeccio 40 % 1014 hPa 9 cielo coperto +28.6° perc. +27.4° Assenti 8.4 ONO max 11.8 Maestrale 27 % 1014 hPa 12 cielo coperto +31° perc. +29.1° Assenti 8.7 NO max 11 Maestrale 22 % 1012 hPa 15 cielo coperto +26.8° perc. +26.6° Assenti 9.5 O max 13.9 Ponente 38 % 1013 hPa 18 pioggia leggera +21.6° perc. +21.4° 0.14 mm 6.7 ONO max 9.5 Maestrale 59 % 1015 hPa 21 cielo coperto +21° perc. +20.6° prob. 4 % 3.6 O max 4.8 Ponente 56 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:28 e tramonta alle ore 19:23

