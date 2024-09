Previsioni Meteo Pozzuoli: tutti i dettagli per domani mercoledì 11 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 11 Settembre a Pozzuoli indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene durante le ore diurne, con un possibile cambiamento nel corso della sera. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra +24,2°C e +26,2°C. Tuttavia, si prevede un incremento della copertura nuvolosa e l’arrivo di piogge leggere nella sera, che potrebbero influenzare le attività all’aperto.

Durante la notte, le condizioni saranno ottimali, con un cielo sereno e una temperatura che si attesterà intorno ai +24,2°C. La mattina seguirà con un cielo limpido e temperature in aumento, raggiungendo i +26°C intorno alle 10:00. La brezza leggera proveniente da Ovest contribuirà a mantenere un clima piacevole, con umidità che si aggirerà attorno al 40%.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai +26,2°C, con condizioni di cielo sereno che favoriranno attività all’aperto. La velocità del vento rimarrà moderata, con raffiche che non supereranno i 13 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, ma non si prevedono precipitazioni significative fino a questo momento.

Con l’arrivo della sera, si assisterà a un cambiamento nel meteo. Le nuvole cominceranno a coprire il cielo e si prevede l’arrivo di piogge leggere, con accumuli che non supereranno i 0,41 mm. Le temperature scenderanno gradualmente, attestandosi intorno ai +23,6°C. La probabilità di pioggia aumenterà, raggiungendo il 3%.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Pozzuoli indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con un ritorno a cieli sereni e temperature gradevoli. Tuttavia, è consigliabile tenere d’occhio gli aggiornamenti, poiché le condizioni potrebbero variare, specialmente nella sera di Mercoledì. La settimana si prospetta quindi variabile, con possibilità di piogge sporadiche, ma nel complesso favorevole per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 11 Settembre a Pozzuoli

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +24.2° perc. +23.9° prob. 2 % 10.3 NE max 11.4 Grecale 48 % 1009 hPa 3 cielo sereno +23.1° perc. +22.8° Assenti 10.7 NE max 10.9 Grecale 51 % 1009 hPa 6 cielo sereno +23° perc. +22.7° Assenti 9.7 NE max 10.2 Grecale 53 % 1009 hPa 9 cielo sereno +25.5° perc. +25.2° Assenti 2.1 NE max 4.4 Grecale 41 % 1010 hPa 12 cielo sereno +26.2° perc. +26.2° Assenti 11.8 O max 9.6 Ponente 43 % 1009 hPa 15 cielo sereno +25.8° perc. +25.7° Assenti 13.2 O max 12.1 Ponente 48 % 1009 hPa 18 cielo sereno +24.7° perc. +24.8° prob. 2 % 10.6 O max 11.2 Ponente 60 % 1010 hPa 21 pioggia leggera +23.9° perc. +24.1° 0.31 mm 9.8 O max 10.4 Ponente 70 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 06:43 e tramonta alle ore 19:14

