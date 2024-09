Previsioni Meteo Prato: il bollettino per domani sabato 28 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 28 Settembre a Prato indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene e temperature gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno con una temperatura che si attesterà intorno ai 17,3°C. La copertura nuvolosa sarà ridotta, con un’umidità che si manterrà attorno all’82%. I venti, provenienti da Sud Ovest, si faranno sentire con una velocità di circa 12,5 km/h, rendendo l’atmosfera fresca.

Nella mattina, il cielo continuerà a rimanere sereno, con temperature che saliranno gradualmente fino a raggiungere i 19,9°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, attorno al 15-19%, e i venti si presenteranno freschi, con velocità comprese tra 16,6 km/h e 27,5 km/h. L’umidità si ridurrà progressivamente, portandosi al 53% entro le ore centrali della giornata.

Il pomeriggio si preannuncia particolarmente soleggiato, con temperature che scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai 18,8°C alle ore 15:00. Anche in questo intervallo orario, il cielo rimarrà sereno e la copertura nuvolosa sarà minima. I venti si faranno più leggeri, con velocità che varieranno da 7 km/h a 19,4 km/h, contribuendo a mantenere un clima piacevole.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabiliranno intorno ai 14,1°C. Il cielo continuerà a rimanere sereno, con una copertura nuvolosa praticamente assente. I venti si faranno ancora più deboli, con velocità che non supereranno i 5,8 km/h, creando un’atmosfera tranquilla e rilassante.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Prato suggeriscono un mantenimento di condizioni simili, con cieli sereni e temperature che si manterranno su valori gradevoli. Non si prevedono precipitazioni significative, rendendo questo periodo ideale per attività all’aperto. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste giornate serene, mentre l’umidità si manterrà a livelli accettabili, garantendo un comfort generale.

Tutti i dati meteo di Sabato 28 Settembre a Prato

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +16.8° perc. +16.8° Assenti 11.8 SO max 40.5 Libeccio 85 % 1009 hPa 4 cielo sereno +16.6° perc. +16.3° Assenti 17.5 OSO max 50.8 Libeccio 76 % 1009 hPa 7 poche nuvole +17.4° perc. +16.8° prob. 2 % 17.2 OSO max 43.4 Libeccio 62 % 1011 hPa 10 poche nuvole +19.6° perc. +19.1° prob. 4 % 27.5 OSO max 41.9 Libeccio 58 % 1011 hPa 13 cielo sereno +19.7° perc. +19.2° Assenti 19.4 OSO max 28.5 Libeccio 55 % 1011 hPa 16 cielo sereno +17.9° perc. +17.5° Assenti 10.4 OSO max 15.6 Libeccio 69 % 1013 hPa 19 cielo sereno +14.8° perc. +14.5° Assenti 1.4 N max 3.3 Tramontana 84 % 1015 hPa 22 cielo sereno +14.2° perc. +13.8° Assenti 4.6 NE max 4.7 Grecale 85 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 07:13 e tramonta alle ore 18:56

