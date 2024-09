Previsioni Meteo Prato: tutti i dettagli per domani giovedì 19 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 19 Settembre a Prato indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge diffuse soprattutto durante le prime ore del giorno. La temperatura si manterrà su valori moderati, mentre il vento si presenterà con intensità variabile. Analizzando i dati, si evidenzia un inizio di giornata piuttosto piovoso, con una graduale attenuazione delle precipitazioni nel corso della mattinata.

Durante la notte, Prato sarà interessata da forti piogge che continueranno a manifestarsi fino alle prime luci dell’alba. Le temperature si attesteranno intorno ai 14,1°C, con una copertura nuvolosa al 100% e un’umidità che raggiungerà il 98%. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 4,6 km/h e i 7,1 km/h, proveniente principalmente da nord. Le precipitazioni totali della notte potrebbero superare i 10 mm, rendendo necessarie precauzioni per chi si trova all’aperto.

Con l’arrivo della mattina, le previsioni del tempo indicano una continuazione delle piogge, seppur con intensità decrescente. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i 16,1°C entro le ore centrali della mattinata. La pioggia si presenterà in forma leggera, con accumuli minimi, e la copertura nuvolosa rimarrà al 100%. Il vento continuerà a soffiare da nord, mantenendo una velocità media di circa 7 km/h.

Nel pomeriggio, la situazione meteo subirà un cambiamento significativo. Le precipitazioni si interromperanno, lasciando spazio a un cielo prevalentemente coperto. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 15,9°C, con un’umidità che inizierà a scendere. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo punte di 25 km/h, rendendo la sensazione di freschezza più marcata. Non si prevedono ulteriori precipitazioni, con una probabilità di pioggia che si attesterà attorno al 64%.

La sera porterà un ulteriore miglioramento delle condizioni meteo. Il cielo si presenterà con nubi sparse, e le temperature scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai 15,2°C. Il vento continuerà a mantenere una certa vivacità, con raffiche che potranno raggiungere i 28 km/h. L’umidità si stabilizzerà attorno al 91%, mentre la pressione atmosferica salirà, indicando un possibile miglioramento per i giorni successivi.

In conclusione, le previsioni meteo per Prato indicano un Giovedì caratterizzato da piogge iniziali, seguite da un graduale miglioramento nel pomeriggio e in serata. I prossimi giorni potrebbero riservare condizioni più stabili, con temperature in lieve aumento e una diminuzione delle precipitazioni. Gli amanti del sole potrebbero finalmente vedere un ritorno di condizioni più favorevoli, rendendo il weekend più piacevole.

Tutti i dati meteo di Giovedì 19 Settembre a Prato

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 forte pioggia +14.1° perc. +14.2° 4.34 mm 4.6 N max 11.4 Tramontana 98 % 1015 hPa 4 pioggia moderata +14° perc. +14° 2.15 mm 6.3 NNE max 13.2 Grecale 97 % 1014 hPa 7 pioggia moderata +14.3° perc. +14.3° 1.75 mm 6.5 NNE max 14.7 Grecale 97 % 1015 hPa 10 pioggia leggera +14.9° perc. +14.9° 0.13 mm 7.1 N max 16.6 Tramontana 94 % 1015 hPa 13 pioggia leggera +16.7° perc. +16.7° 0.62 mm 10.6 NNE max 21.6 Grecale 86 % 1015 hPa 16 cielo coperto +16.2° perc. +16.3° prob. 74 % 9.7 NNE max 26.5 Grecale 91 % 1015 hPa 19 cielo coperto +15.5° perc. +15.5° prob. 5 % 11.4 NNE max 26.7 Grecale 92 % 1017 hPa 22 nubi sparse +15.4° perc. +15.4° prob. 4 % 9.7 NNE max 26.9 Grecale 91 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 07:03 e tramonta alle ore 19:13

