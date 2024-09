Previsioni Meteo Prato: tutti i dettagli per domani lunedì 16 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 16 Settembre a Prato indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno, che si trasformerà in un pomeriggio nuvoloso. Le temperature si manterranno su valori miti, con una leggera diminuzione nel corso della giornata. La presenza di nuvole e la variabilità del vento saranno i fattori principali da considerare.

Nella notte, il meteo si presenterà con cielo sereno e una temperatura che si attesterà intorno ai 15,4°C. La copertura nuvolosa sarà assente, con un’umidità che si manterrà alta, attorno all’85%. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che raggiungeranno i 4,4 km/h.

Durante la mattina, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, che passerà da poche nuvole a nubi sparse. Le temperature saliranno fino a raggiungere i 22,8°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento si manterrà costante, con valori che varieranno tra i 6,7 km/h e i 15,6 km/h. L’umidità, pur rimanendo elevata, scenderà leggermente, attestandosi attorno al 50%.

Nel pomeriggio, il meteo cambierà significativamente, con un passaggio a cielo coperto. Le temperature inizieranno a scendere, raggiungendo un massimo di 21,9°C alle 13:00. La probabilità di precipitazioni aumenterà, con valori che toccheranno il 34%. La velocità del vento continuerà a oscillare, con raffiche che potranno arrivare fino a 19 km/h.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 15,3°C. La copertura nuvolosa rimarrà alta, con nubi sparse che caratterizzeranno il cielo. L’umidità si manterrà attorno al 75%, e il vento continuerà a soffiare con una certa intensità, raggiungendo i 10,1 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Prato nei prossimi giorni mostrano una tendenza a mantenere temperature miti, con un aumento della nuvolosità e possibilità di pioggia. Martedì e mercoledì potrebbero presentarsi con condizioni simili, quindi è consigliabile prepararsi a un clima variabile. La situazione meteo richiederà attenzione, specialmente per chi ha in programma attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +15° perc. +14.8° Assenti 4.6 NNE max 5.3 Grecale 84 % 1013 hPa 4 poche nuvole +14.2° perc. +13.8° Assenti 6.4 NNE max 9.1 Grecale 81 % 1013 hPa 7 poche nuvole +17.5° perc. +17.1° Assenti 6.8 NE max 12 Grecale 67 % 1012 hPa 10 nubi sparse +22.3° perc. +21.9° prob. 1 % 11.2 NE max 13.8 Grecale 51 % 1012 hPa 13 cielo coperto +21.9° perc. +21.5° prob. 34 % 14.8 NE max 16.2 Grecale 52 % 1011 hPa 16 cielo coperto +20.1° perc. +19.8° prob. 32 % 12.7 NE max 19 Grecale 62 % 1010 hPa 19 nubi sparse +16.1° perc. +15.7° Assenti 9.6 NNE max 18.6 Grecale 76 % 1011 hPa 22 nubi sparse +15.2° perc. +14.7° Assenti 9.3 NNE max 21 Grecale 73 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:59 e tramonta alle ore 19:19

