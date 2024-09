Previsioni Meteo Prato: tutti i dettagli per la prossima settimana 9 – 12 Settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Prato indicano pioggia leggera durante la notte di lunedì, con copertura nuvolosa al 100% e temperature intorno ai +20°C. Martedì, il cielo sarà sereno con temperature che saliranno fino a +27,9°C nel pomeriggio. Mercoledì si prevedono nubi sparse e temperature intorno ai +27,8°C. Giovedì, si attende nuovamente pioggia leggera con temperature intorno ai +19,2°C. Si consiglia di tenere l’ombrello a portata di mano e monitorare le variazioni di temperatura.

Lunedì 9 Settembre

Notte: Durante la notte a Prato ci sarà pioggia leggera con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si manterranno intorno ai +20°C, con una percezione di +20,9°C. Il vento soffierà a 6,2km/h proveniente da Sud. Possibili raffiche fino a 11,8km/h. Le precipitazioni raggiungeranno 0.14mm con un’umidità al 98% e una pressione atmosferica di 1006hPa.

Mattina: La mattina si prevede ancora pioggia leggera con una copertura nuvolosa all’84%. Le temperature saliranno fino a +21,5°C, con una percezione di +22°C. Il vento aumenterà la sua intensità a 16,8km/h proveniente da Ovest – Sud Ovest. Le precipitazioni saranno di 0.4mm con un’umidità all’86%.

Pomeriggio: Nel pomeriggio le nubi saranno sparse al 45% con temperature intorno ai +25°C e percepite a +25°C. Il vento soffierà da Ovest – Sud Ovest a 18,8km/h con raffiche fino a 26,7km/h. La probabilità di pioggia sarà del 64% con un’umidità al 55% e una pressione di 1004hPa.

Sera: La serata sarà caratterizzata da un cielo sereno con copertura nuvolosa al 0%. Le temperature si manterranno intorno ai +20,2°C, con una percezione di +20,3°C. Il vento sarà leggero a 2,7km/h proveniente da Nord Est. Nessuna precipitazione è prevista, con un’umidità all’80% e una pressione atmosferica di 1006hPa.

Martedì 10 Settembre

Notte: Durante la notte a Prato il cielo sarà sereno con copertura nuvolosa al 0%. Le temperature si manterranno intorno ai +19°C, con una percezione di +19,2°C. Il vento sarà leggero a 6,2km/h proveniente da Nord. Nessuna precipitazione è prevista, con un’umidità all’85% e una pressione atmosferica di 1007hPa.

Mattina: La mattina si prevede ancora un cielo sereno con copertura nuvolosa al 0%. Le temperature saliranno fino a +23,8°C, con una percezione di +23,8°C. Il vento sarà leggero a 6km/h proveniente da Nord Est. Nessuna precipitazione è prevista, con un’umidità al 62%.

Pomeriggio: Nel pomeriggio le nubi saranno sparse al 41% con temperature intorno ai +27,9°C e percepite a +27,9°C. Il vento soffierà da Nord – Nord Est a 8,8km/h con raffiche fino a 17,3km/h. La probabilità di pioggia sarà del 13% con un’umidità al 44% e una pressione di 1008hPa.

Sera: La serata sarà caratterizzata da un cielo sereno con copertura nuvolosa al 0%. Le temperature si manterranno intorno ai +20,5°C, con una percezione di +20,5°C. Il vento sarà leggero a 6,5km/h proveniente da Nord – Nord Est. Nessuna precipitazione è prevista, con un’umidità al 71% e una pressione atmosferica di 1010hPa.

Mercoledì 11 Settembre

Notte: Durante la notte a Prato si prevedono nubi sparse con una copertura nuvolosa al 30%. Le temperature si manterranno intorno ai +19,6°C, con una percezione di +19,4°C. Il vento sarà leggero a 5,7km/h proveniente da Nord – Nord Est. Nessuna precipitazione è prevista, con un’umidità al 72% e una pressione atmosferica di 1010hPa.

Mattina: La mattina si prevede un cielo sereno con copertura nuvolosa al 0%. Le temperature saliranno fino a +23,7°C, con una percezione di +23,4°C. Il vento sarà leggero a 3km/h proveniente da Est – Sud Est. Nessuna precipitazione è prevista, con un’umidità al 51%.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo sarà sereno con copertura nuvolosa al 0%. Le temperature saranno intorno ai +27,8°C e percepite a +27,8°C. Il vento soffierà da Sud Ovest a 12,5km/h con raffiche fino a 12,5km/h. Nessuna precipitazione è prevista, con un’umidità al 44% e una pressione di 1008hPa.

Sera: La serata sarà caratterizzata da un cielo sereno con copertura nuvolosa al 0%. Le temperature si manterranno intorno ai +20,4°C, con una percezione di +20,6°C. Il vento sarà leggero a 6,8km/h proveniente da Sud Ovest. Nessuna precipitazione è prevista, con un’umidità all’82% e una pressione atmosferica di 1008hPa.

Giovedì 12 Settembre

Notte: Durante la notte a Prato il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si manterranno intorno ai +18,9°C, con una percezione di +19,3°C. Il vento soffierà a 7,8km/h proveniente da Sud – Sud Ovest. Possibili raffiche fino a 16,8km/h. Le precipitazioni raggiungeranno 0.11mm con un’umidità al 94% e una pressione atmosferica di 1007hPa.

Mattina: La mattina si prevede pioggia leggera con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature saliranno fino a +19,9°C, con una percezione di +20°C. Il vento sarà moderato a 6,3km/h proveniente da Sud Ovest. Le precipitazioni saranno di 0.1mm con un’umidità all’87%.

Pomeriggio: Nel pomeriggio si prevede pioggia leggera con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature saranno intorno ai +19,2°C e percepite a +19,5°C. Il vento soffierà da Sud Ovest a 6km/h con raffiche fino a 11,5km/h. Le precipitazioni raggiungeranno 0.18mm con un’umidità al 91% e una pressione di 1009hPa.

Sera: La serata sarà caratterizzata da pioggia leggera con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si manterranno intorno ai +18,8°C, con una percezione di +19,2°C. Il vento sarà moderato a 7,2km/h proveniente da Sud – Sud Ovest. Le precipitazioni saranno di 0.1mm con un’umidità al 93% e una pressione atmosferica di 1008hPa.

In base alle previsioni meteo per i prossimi giorni a Prato, si consiglia di tenere a portata di mano l’ombrello e di prestare attenzione alle variazioni di temperatura durante la giornata. Restate aggiornati sulle condizioni meteorologiche locali per pianificare al meglio le vostre attività all’aperto.

