Previsioni Meteo Putignano: il bollettino per domani mercoledì 11 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 11 Settembre a Putignano indicano una giornata caratterizzata da condizioni di cielo sereno e temperature gradevoli. Durante la notte, si registreranno nubi sparse con una temperatura di circa 20,9°C, mentre nel corso della mattina il cielo si presenterà completamente sereno, con un incremento della temperatura fino a raggiungere i 25,3°C intorno a mezzogiorno. I venti saranno prevalentemente da nord, con intensità variabile, e l’umidità si manterrà su valori moderati.

Nel dettaglio, la notte inizierà con nubi sparse e una temperatura di 20,9°C. La copertura nuvolosa sarà del 63%, ma non si prevedono precipitazioni. La velocità del vento si attesterà intorno ai 24,4 km/h da nord-ovest, con raffiche che potranno raggiungere i 37,7 km/h. Con il passare delle ore, il cielo si schiarirà e si passerà a un cielo sereno.

Durante la mattina, le temperature continueranno a salire, partendo da 20,6°C alle 06:00 fino a toccare i 25,3°C alle 12:00. La velocità del vento si manterrà intorno ai 15 km/h, con una direzione prevalentemente nord. L’umidità scenderà progressivamente, raggiungendo il 39% a mezzogiorno. Non si prevedono precipitazioni, e il cielo rimarrà sereno.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 24°C, con una leggera diminuzione verso le ore serali. La velocità del vento sarà più contenuta, con valori che scenderanno a circa 10 km/h. Anche in questo frangente, il cielo rimarrà sereno e non si registreranno piogge.

La sera porterà temperature intorno ai 20°C, con un leggero aumento dell’umidità, che si attesterà intorno al 60%. I venti si faranno più leggeri, mantenendosi sotto i 10 km/h. La giornata si concluderà con un cielo sereno e una temperatura percepita di circa 20,2°C.

In conclusione, le previsioni del tempo per Putignano indicano una giornata di bel tempo, ideale per attività all’aperto. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che si stabilizzeranno su valori simili. Gli amanti del sole e delle temperature miti troveranno in questo periodo un’ottima occasione per godere del clima favorevole.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 11 Settembre a Putignano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +20.9° perc. +20.6° Assenti 24.4 NO max 37.7 Maestrale 60 % 1007 hPa 3 cielo sereno +20.2° perc. +19.8° prob. 2 % 21 NNO max 34.3 Maestrale 61 % 1008 hPa 6 cielo sereno +20.6° perc. +20.3° Assenti 24.5 NO max 33.3 Maestrale 60 % 1008 hPa 9 cielo sereno +23.6° perc. +23.2° Assenti 21.8 N max 23 Tramontana 47 % 1009 hPa 12 cielo sereno +25.3° perc. +24.9° Assenti 13.9 N max 14.5 Tramontana 39 % 1009 hPa 15 cielo sereno +24.9° perc. +24.5° Assenti 13.6 NNE max 14.3 Grecale 41 % 1008 hPa 18 cielo sereno +21.3° perc. +21° Assenti 3.3 SE max 6.8 Scirocco 58 % 1010 hPa 21 cielo sereno +20.6° perc. +20.3° Assenti 13.3 S max 26.5 Ostro 60 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 06:31 e tramonta alle ore 19:02

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.