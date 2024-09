Previsioni Meteo Putignano: il bollettino per domani sabato 21 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Putignano di Sabato 21 Settembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene e temperature gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno con una temperatura che si attesterà intorno ai 17,2°C. La brezza leggera proveniente da Nord contribuirà a mantenere l’aria fresca e piacevole. Con il passare delle ore, le condizioni meteo si manterranno stabili, con un aumento graduale delle temperature.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere prevalentemente sereno con poche nuvole. Le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 22,3°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento si manterrà attorno ai 15 km/h, creando una sensazione di freschezza. L’umidità, che si attesterà attorno al 55%, non risulterà eccessiva, rendendo la mattinata particolarmente gradevole per attività all’aperto.

Nel pomeriggio, si prevede un leggero aumento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che non porteranno a precipitazioni. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 21,3°C, mentre il vento continuerà a soffiare da Nord con intensità moderata. L’umidità potrebbe aumentare leggermente, ma rimarrà comunque in un range confortevole.

La sera si presenterà con cielo sereno e temperature in calo, che scenderanno fino a 17,8°C. La brezza leggera continuerà a soffiare, mantenendo l’atmosfera fresca e piacevole. L’umidità aumenterà leggermente, ma non influenzerà il comfort generale della serata.

In conclusione, le previsioni del tempo per Putignano nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e cieli prevalentemente sereni. Si prevede un inizio di settimana con poche variazioni, rendendo questo periodo ideale per godere delle attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Sabato 21 Settembre a Putignano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +17° perc. +16.9° prob. 34 % 12.2 N max 20.2 Tramontana 84 % 1019 hPa 4 cielo sereno +16.8° perc. +16.7° prob. 12 % 14.7 NNO max 25.5 Maestrale 85 % 1019 hPa 7 poche nuvole +19° perc. +18.9° prob. 4 % 18.3 N max 20.2 Tramontana 74 % 1020 hPa 10 poche nuvole +21.6° perc. +21.3° prob. 2 % 14.8 N max 12.1 Tramontana 59 % 1020 hPa 13 nubi sparse +22.1° perc. +21.8° Assenti 15.6 N max 11.9 Tramontana 55 % 1019 hPa 16 nubi sparse +20.4° perc. +20.2° Assenti 15.9 N max 16.2 Tramontana 65 % 1019 hPa 19 cielo sereno +18.2° perc. +18.1° Assenti 10.3 N max 17.3 Tramontana 76 % 1020 hPa 22 cielo sereno +17.7° perc. +17.6° Assenti 9.2 NNO max 13.2 Maestrale 79 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 06:41 e tramonta alle ore 18:45

