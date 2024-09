Previsioni Meteo Putignano: il bollettino per il weekend 20 – 22 Settembre

MeteoWeb

Nella notte di Venerdì 20 Settembre, il meteo si presenterà con poche nuvole e una temperatura di circa +18,3°C, con una copertura nuvolosa del 17%. La probabilità di precipitazioni sarà alta, al 74%, ma senza piogge significative. La mattina, il cielo sarà sereno e le temperature saliranno a +21,9°C. Nel pomeriggio, si prevedono nubi sparse e temperature attorno ai 22,4°C, con una probabilità di pioggia del 22%. Sabato, il cielo rimarrà sereno, con temperature fino a +22,3°C e una probabilità di precipitazioni assente. Domenica, il cielo sarà coperto, con temperature di +21,1°C e umidità alta.

Venerdì 20 Settembre

Durante la notte di Venerdì 20 Settembre, il meteo si presenterà con poche nuvole e una temperatura di circa +18,3°C. La copertura nuvolosa sarà del 17%, mentre la velocità del vento si attesterà intorno ai 3,5 km/h proveniente da Est – Nord Est. La probabilità di precipitazioni sarà piuttosto alta, raggiungendo il 74%, ma non si prevedono piogge significative. L’umidità sarà al 71% e la pressione atmosferica si manterrà a 1014 hPa.

Nella mattina, il cielo si presenterà sereno con temperature in aumento, che toccheranno i +21,9°C alle 09:00. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, attorno all’1%, e la velocità del vento aumenterà fino a 11 km/h. La probabilità di pioggia scenderà al 30%, rendendo la mattinata ideale per attività all’aperto.

Nel pomeriggio, il meteo cambierà leggermente, con l’arrivo di nubi sparse e temperature che si stabilizzeranno attorno ai 22,4°C. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 61% e si prevederanno piogge leggere con un’intensità di 0,23 mm. La probabilità di precipitazioni sarà del 22%, quindi è consigliabile portare con sé un ombrello se si prevede di uscire.

Infine, nella sera, il cielo si schiarirà nuovamente, con temperature che scenderanno a +18°C. La copertura nuvolosa sarà ridotta al 6% e la velocità del vento si manterrà attorno ai 10 km/h. La probabilità di pioggia sarà molto bassa, al 9%, rendendo la serata perfetta per una passeggiata all’aperto.

Sabato 21 Settembre

La notte di Sabato 21 Settembre si presenterà con un cielo sereno, con temperature che si aggireranno intorno ai +17,4°C. La copertura nuvolosa sarà del 3%, e la velocità del vento raggiungerà i 11,4 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà molto bassa, al 6%, garantendo una notte tranquilla e piacevole.

Nella mattina, il cielo rimarrà sereno e le temperature saliranno fino a +22,3°C entro le 11:00. La copertura nuvolosa rimarrà sotto il 10%, e la velocità del vento si attesterà attorno ai 14,8 km/h. Non si prevedono piogge, con una probabilità di precipitazioni che si manterrà al 1%.

Durante il pomeriggio, il meteo continuerà a essere favorevole, con nubi sparse e temperature che si stabilizzeranno attorno ai 21,4°C. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 47%, ma non si prevedono piogge significative. La probabilità di precipitazioni rimarrà assente, rendendo il pomeriggio ideale per attività all’aperto.

Nella sera, il cielo si presenterà con poche nuvole e temperature che scenderanno a +18,1°C. La copertura nuvolosa sarà del 13%, e la velocità del vento si manterrà attorno ai 9,5 km/h. Anche in questo caso, non si prevedono piogge, con una probabilità di precipitazioni che rimarrà assente.

Domenica 22 Settembre

La notte di Domenica 22 Settembre inizierà con nubi sparse e temperature di circa +17,5°C. La copertura nuvolosa sarà del 50%, e la velocità del vento si attesterà intorno agli 8,3 km/h. Non si prevedono precipitazioni, ma l’umidità sarà piuttosto alta, al 78%.

Nella mattina, il cielo si coprirà completamente, con temperature che saliranno fino a +21,1°C. La copertura nuvolosa raggiungerà il 93%, e la velocità del vento sarà di circa 8,5 km/h. Non si prevedono piogge, ma l’atmosfera sarà umida, con un’umidità che si manterrà attorno al 59%.

Durante il pomeriggio, il cielo rimarrà coperto con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 22,7°C. La copertura nuvolosa sarà al 100%, e non si prevedono precipitazioni. L’umidità sarà alta, al 53%, rendendo l’aria piuttosto pesante.

Infine, nella sera, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che scenderanno a +18,9°C. La copertura nuvolosa rimarrà alta, al 99%, e la velocità del vento sarà di circa 5 km/h. Anche in questo caso, non si prevedono piogge, ma l’umidità si manterrà al 70%.

In conclusione, il fine settimana a Putignano si presenterà con un Venerdì variabile, un Sabato prevalentemente sereno e una Domenica caratterizzata da un cielo coperto. È consigliabile approfittare delle belle giornate di Sabato per attività all’aperto, mentre Domenica potrebbe essere più adatta per attività al chiuso.

