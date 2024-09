Previsioni Meteo Putignano: tutti i dettagli per domani giovedì 12 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 12 Settembre a Putignano indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno, con temperature che si manterranno elevate durante il giorno, per poi subire un calo nella sera. La copertura nuvolosa aumenterà progressivamente, portando a un pomeriggio con nubi sparse e un meteo che si farà più instabile. I venti si presenteranno moderati, con raffiche che potrebbero raggiungere intensità significative.

Nella notte, il cielo si presenterà sereno con una temperatura che si attesterà intorno ai 20°C. La mattina seguirà con condizioni simili, mantenendo il cielo sereno e temperature che saliranno fino a 28,5°C intorno a mezzogiorno. La brezza vivace proveniente da sud contribuirà a rendere il clima piacevole, con un’umidità che si manterrà attorno al 32%.

Nel pomeriggio, si assisterà a un cambiamento nel meteo: il cielo passerà da sereno a poche nuvole e poi a nubi sparse. Le temperature scenderanno leggermente, raggiungendo i 26,1°C alle 15:00. La velocità del vento aumenterà, con raffiche che potrebbero toccare i 33,5 km/h. L’umidità aumenterà, portandosi fino al 50%.

La sera porterà un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, con il cielo che diventerà coperto. Le temperature continueranno a scendere, arrivando a circa 21°C alle 22:00. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, ma l’umidità salirà fino al 57%. I venti si presenteranno moderati, con raffiche che potrebbero raggiungere i 29,2 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Putignano indicano un miglioramento delle condizioni meteo. Venerdì e Sabato si prevede un ritorno a cieli più sereni e temperature in aumento, con valori che potrebbero superare i 30°C. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, specialmente nel corso della settimana.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +20° perc. +19.8° Assenti 11.6 SSE max 24.5 Scirocco 69 % 1009 hPa 4 cielo sereno +19.6° perc. +19.5° Assenti 11.2 S max 20.4 Ostro 75 % 1009 hPa 7 cielo sereno +23.6° perc. +23.3° prob. 8 % 14.4 SSO max 20.1 Libeccio 51 % 1009 hPa 10 cielo sereno +27.4° perc. +26.9° prob. 6 % 15.3 S max 19 Ostro 34 % 1009 hPa 13 cielo sereno +28.4° perc. +27.7° Assenti 19.5 S max 21.7 Ostro 35 % 1008 hPa 16 nubi sparse +24.8° perc. +24.8° prob. 4 % 28.9 S max 36.6 Ostro 57 % 1008 hPa 19 cielo coperto +23.8° perc. +23.6° prob. 18 % 19.1 SO max 27.7 Libeccio 51 % 1008 hPa 22 cielo coperto +21.2° perc. +20.8° prob. 21 % 15.3 S max 25.8 Ostro 57 % 1008 hPa Il sole sorge alle ore 06:32 e tramonta alle ore 19:01

