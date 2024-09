Previsioni Meteo Qualiano: il bollettino per domani mercoledì 11 settembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Qualiano per Mercoledì 11 Settembre si presenteranno prevalentemente serene durante la giornata, con un incremento della nuvolosità e la possibilità di piogge leggere in serata. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i 22°C e i 27°C, mentre il vento soffierà da ovest con intensità variabile. La pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1009 hPa, e l’umidità sarà in aumento nel corso della giornata.

Nella notte, le condizioni meteo saranno caratterizzate da un cielo sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 22°C. La copertura nuvolosa sarà minima, e la probabilità di precipitazioni rimarrà molto bassa, attorno all’1%. La brezza leggera proveniente da nord-est garantirà un clima piacevole.

Durante la mattina, il cielo continuerà a rimanere sereno, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 24,4°C entro le 8:00. La velocità del vento si manterrà bassa, intorno ai 8 km/h, e l’umidità sarà in calo, favorendo una sensazione di freschezza. Le condizioni di stabilità continueranno a caratterizzare la mattinata, rendendola ideale per attività all’aperto.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il picco di 27°C intorno alle 12:00, mantenendosi sopra i 26°C fino alle 15:00. Il cielo rimarrà sereno, con una leggera brezza che contribuirà a rendere il clima gradevole. L’umidità aumenterà leggermente, ma non ci saranno segnali di pioggia. La pressione atmosferica si stabilizzerà, mantenendo un valore costante.

Con l’arrivo della sera, si prevede un cambiamento nelle condizioni meteo. A partire dalle 21:00, si assisterà a un aumento della nuvolosità e all’arrivo di piogge leggere, con accumuli che non supereranno i 0,5 mm. Le temperature scenderanno gradualmente fino a raggiungere i 22°C. La probabilità di precipitazioni aumenterà, raggiungendo il 72% entro la mezzanotte.

In conclusione, le previsioni del tempo per Qualiano indicano una giornata prevalentemente serena, con temperature piacevoli e un clima ideale per attività all’aperto fino al pomeriggio. Tuttavia, si raccomanda di prepararsi a un possibile cambiamento nel meteo in serata, con l’arrivo di piogge leggere. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature e un incremento della nuvolosità, suggerendo un inizio di autunno che potrebbe portare a condizioni più variabili.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 11 Settembre a Qualiano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +22.4° perc. +22° prob. 1 % 9.1 NE max 10.8 Grecale 49 % 1009 hPa 3 cielo sereno +21.4° perc. +21° Assenti 9.1 NE max 10.3 Grecale 52 % 1009 hPa 6 cielo sereno +21.7° perc. +21.3° Assenti 8.6 NE max 10.4 Grecale 53 % 1009 hPa 9 cielo sereno +25.7° perc. +25.3° Assenti 3.6 NE max 5.1 Grecale 38 % 1009 hPa 12 cielo sereno +27° perc. +26.7° Assenti 12.6 OSO max 9.5 Libeccio 37 % 1009 hPa 15 cielo sereno +26.1° perc. +26.1° Assenti 14.3 O max 12.7 Ponente 43 % 1009 hPa 18 cielo sereno +24.1° perc. +24° prob. 4 % 9.9 O max 11.3 Ponente 57 % 1010 hPa 21 pioggia leggera +23.2° perc. +23.3° 0.17 mm 7.8 O max 9.2 Ponente 69 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 06:43 e tramonta alle ore 19:14

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.