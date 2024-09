Previsioni Meteo Qualiano: il bollettino per domani sabato 28 settembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo per Qualiano nel corso di Sabato 28 Settembre si presenteranno variabili, con un inizio di giornata caratterizzato da piogge leggere e un progressivo miglioramento nel pomeriggio. Le previsioni del tempo indicano temperature che si manterranno intorno ai 22°C durante la mattina, per poi scendere leggermente nel pomeriggio. La copertura nuvolosa sarà predominante, specialmente nelle prime ore, con un aumento della velocità del vento che potrebbe rendere la sensazione di freschezza più marcata.

Nella notte, le temperature si manterranno stabili attorno ai 22°C, con cielo sereno e una leggera brezza proveniente da Sud Est. La copertura nuvolosa sarà minima, con percentuali che non supereranno il 6%. Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un cambiamento significativo: le previsioni meteo indicano pioggia leggera, con un’intensità che varierà da 0.14mm a 0.71mm. Le temperature percepite si aggireranno attorno ai 22-23°C, mentre la velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 26,2 km/h.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo subiranno un miglioramento. Il cielo passerà da coperto a nubi sparse, con temperature che scenderanno fino a 20,9°C. La velocità del vento rimarrà sostenuta, con raffiche che potranno toccare i 37,8 km/h. L’umidità si manterrà su valori moderati, attorno al 51-55%, rendendo l’aria più fresca e gradevole.

Con l’arrivo della sera, il cielo tornerà a essere coperto, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 19-20°C. La velocità del vento continuerà a essere significativa, con valori che si aggireranno attorno ai 19 km/h. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 61%, ma non si prevedono precipitazioni significative.

In conclusione, le previsioni meteo per Qualiano nei prossimi giorni evidenziano un miglioramento generale, con temperature che si stabilizzeranno e una diminuzione delle precipitazioni. Domenica e lunedì si prevede un cielo più sereno e temperature in aumento, favorendo attività all’aperto. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Sabato 28 Settembre a Qualiano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +22.2° perc. +22.5° Assenti 11.6 SE max 17.7 Scirocco 78 % 1012 hPa 3 cielo sereno +21.7° perc. +21.9° Assenti 12.4 SE max 18.1 Scirocco 79 % 1011 hPa 6 pioggia leggera +22° perc. +22.3° 0.14 mm 11.3 SE max 17.5 Scirocco 80 % 1012 hPa 9 pioggia leggera +22.8° perc. +23.2° 0.35 mm 17.1 O max 24.6 Ponente 79 % 1013 hPa 12 cielo coperto +22.9° perc. +22.6° prob. 89 % 31.5 O max 37.2 Ponente 53 % 1013 hPa 15 nubi sparse +21.6° perc. +21.2° Assenti 30.1 O max 37.4 Ponente 54 % 1014 hPa 18 nubi sparse +20° perc. +19.6° Assenti 22.8 O max 31.7 Ponente 59 % 1016 hPa 21 cielo coperto +19.7° perc. +19.3° Assenti 19.1 O max 27.2 Ponente 61 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:00 e tramonta alle ore 18:45

