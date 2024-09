Previsioni Meteo Qualiano: il bollettino per il weekend 27 – 29 Settembre

MeteoWeb

Nella notte di Venerdì 27 Settembre, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 2% e temperature intorno ai 21,7°C. La velocità del vento sarà di circa 12,3 km/h. Durante la mattina, il cielo rimarrà prevalentemente sereno, con temperature che saliranno fino a 23,2°C. Nel pomeriggio, si registreranno nubi sparse e un picco di 24,9°C. Sabato 28 Settembre, si prevede un cambiamento con piogge leggere a partire dalle 05:00 e temperature intorno ai 22,5°C. Domenica 29 Settembre, le piogge continueranno nella notte, ma nel pomeriggio si assisterà a un miglioramento con temperature di 22,1°C e cielo parzialmente nuvoloso.

Venerdì 27 Settembre

Nella notte di Venerdì 27 Settembre, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa del 2%. Le temperature si attesteranno intorno ai 21,7°C, con una temperatura percepita di 22,1°C. La velocità del vento sarà di circa 12,3 km/h proveniente da Sud-Sud Est, con raffiche che raggiungeranno i 18,1 km/h. L’umidità sarà alta, attorno all’83%, mentre la pressione atmosferica si manterrà a 1015 hPa. Non si prevedono precipitazioni, con una probabilità di pioggia dell’8%.

Proseguendo nella mattina, il cielo rimarrà prevalentemente sereno con poche nuvole, e la temperatura salirà fino a 23,2°C alle 08:00. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente fino al 13%. La velocità del vento continuerà a mantenersi attorno ai 15 km/h, mentre l’umidità scenderà al 74%. Anche in questa fascia oraria, non si registreranno precipitazioni.

Nel pomeriggio, il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse e la temperatura raggiungerà il picco di 24,9°C alle 12:00. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 48%, con una velocità del vento che varierà tra i 16 e i 18 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 69%, mentre non si prevedono piogge.

Infine, nella sera, il cielo tornerà a essere sereno, con temperature che scenderanno a 22,6°C alle 21:00. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, intorno al 5%, e la velocità del vento si manterrà tra i 12 e i 14 km/h. L’umidità si stabilizzerà attorno al 79%, con una pressione atmosferica di 1013 hPa. Anche in questa fase non si registreranno precipitazioni.

Sabato 28 Settembre

La notte di Sabato 28 Settembre si presenterà con un cielo sereno e una temperatura di circa 22,1°C. La copertura nuvolosa sarà del 6% e la velocità del vento si attesterà attorno ai 12,6 km/h proveniente da Sud Est. L’umidità si manterrà alta, intorno all’80%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1013 hPa. Non si prevedono precipitazioni.

Nella mattina, il tempo cambierà drasticamente, con l’arrivo di pioggia leggera a partire dalle 05:00. Le temperature si aggireranno intorno ai 22,5°C alle 08:00, con una copertura nuvolosa che raggiungerà l’81%. La velocità del vento aumenterà fino a 21,6 km/h, con raffiche che potranno superare i 23 km/h. L’umidità sarà elevata, attorno all’82%, e le precipitazioni continueranno a manifestarsi con intensità variabile.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto con temperature che scenderanno a 22,3°C alle 14:00. La copertura nuvolosa si attesterà attorno all’58%, mentre la velocità del vento sarà sostenuta, raggiungendo i 31,4 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 50% e non si prevedono ulteriori piogge.

La sera porterà un miglioramento, con il cielo che si schiarirà e le temperature che scenderanno a 19,3°C alle 21:00. La copertura nuvolosa sarà del 10%, e la velocità del vento si stabilizzerà attorno ai 17,6 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 62%, con una pressione atmosferica di 1017 hPa.

Domenica 29 Settembre

Nella notte di Domenica 29 Settembre, il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse con una temperatura di circa 19°C. La copertura nuvolosa sarà del 51% e la velocità del vento si attesterà attorno ai 16,5 km/h. L’umidità sarà del 65%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1018 hPa. Si prevedono piogge leggere a partire dall’01:00, con una probabilità di precipitazioni del 100%.

Durante la mattina, le piogge continueranno, con temperature che si manterranno intorno ai 19,5°C alle 07:00. La copertura nuvolosa rimarrà alta, attorno al 54%, e la velocità del vento sarà di circa 7,2 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 61%.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà con nubi sparse e temperature che saliranno fino a 22,1°C alle 14:00. La copertura nuvolosa sarà del 12%, mentre la velocità del vento aumenterà fino a 9,9 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 47% e non si prevedono precipitazioni.

Infine, nella sera, il cielo continuerà a essere parzialmente nuvoloso, con temperature che scenderanno a 17,6°C alle 21:00. La copertura nuvolosa sarà del 43%, e la velocità del vento si attesterà attorno ai 17,8 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 48%, con una pressione atmosferica di 1021 hPa.

In conclusione, il fine settimana a Qualiano si presenterà con un Venerdì prevalentemente sereno e caldo, un Sabato caratterizzato da piogge e un miglioramento atteso per la Domenica, con temperature più fresche e un cielo parzialmente nuvoloso. Gli amanti delle attività all’aperto dovranno prestare attenzione alle condizioni meteorologiche del Sabato, mentre la Domenica offrirà opportunità migliori per godere di una giornata all’aria aperta.

