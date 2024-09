Previsioni Meteo Qualiano: tutti i dettagli per domani lunedì 23 settembre

MeteoWeb

Nella giornata di Lunedì 23 Settembre, Qualiano si troverà ad affrontare un clima prevalentemente nuvoloso, con una significativa copertura nuvolosa che accompagnerà gran parte della giornata. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra +19,8°C al mattino e raggiungendo un massimo di +23,4°C nel pomeriggio. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 11,7 km/h. Verso la sera, si prevede un incremento della probabilità di pioggia, con possibili precipitazioni leggere.

Durante la notte, le condizioni meteo a Qualiano saranno caratterizzate da un cielo coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai +21°C. L’umidità sarà piuttosto alta, raggiungendo il 67%, mentre la pressione atmosferica si manterrà attorno ai 1016 hPa. La velocità del vento sarà debole, con direzione prevalentemente da Ovest.

Nella mattina, si assisterà a un parziale miglioramento, con nubi sparse che si alterneranno a momenti di cielo coperto. Le temperature saliranno lentamente, raggiungendo circa +22,7°C entro le ore centrali della mattina. L’umidità rimarrà elevata, attorno al 63%, e il vento continuerà a soffiare leggermente da Sud.

Il pomeriggio porterà con sé un cielo ancora coperto, con temperature stabili intorno ai +23,4°C. La probabilità di pioggia sarà presente, ma le precipitazioni non si preannunceranno intense. L’umidità si attesterà attorno al 60%, e il vento si manterrà moderato, contribuendo a un clima fresco e gradevole.

Con l’arrivo della sera, le nubi si faranno più dense e si prevede un aumento della probabilità di pioggia, con possibili pioviggini. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai +21,5°C. L’umidità aumenterà ulteriormente, raggiungendo il 70%, mentre il vento continuerà a soffiare da Sud.

In conclusione, le previsioni meteo per Qualiano indicano una giornata caratterizzata da un clima nuvoloso e temperature miti. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature e un aumento della probabilità di pioggia, suggerendo un cambio di stagione imminente. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le condizioni meteo potrebbero non favorire attività all’aperto nei prossimi giorni.

Tutti i dati meteo di Lunedì 23 Settembre a Qualiano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +21° perc. +20.9° prob. 3 % 3.3 OSO max 4 Libeccio 67 % 1016 hPa 3 cielo coperto +20.2° perc. +20.2° Assenti 2.1 O max 3 Ponente 72 % 1015 hPa 6 nubi sparse +20.2° perc. +20.2° Assenti 4 ENE max 5.3 Grecale 72 % 1014 hPa 9 cielo coperto +22.7° perc. +22.6° Assenti 6.3 S max 7.8 Ostro 63 % 1015 hPa 12 cielo coperto +23.4° perc. +23.4° Assenti 10 SO max 9.5 Libeccio 61 % 1013 hPa 15 cielo coperto +23.4° perc. +23.4° prob. 12 % 9.1 SO max 9.3 Libeccio 60 % 1012 hPa 18 cielo coperto +22° perc. +21.9° prob. 21 % 5.2 SO max 7.3 Libeccio 65 % 1012 hPa 21 nubi sparse +21.5° perc. +21.5° prob. 13 % 3.8 S max 7.7 Ostro 70 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:55 e tramonta alle ore 18:54

