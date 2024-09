Previsioni Meteo Qualiano: tutti i dettagli per domani venerdì 6 settembre

MeteoWeb

Venerdì 6 Settembre a Qualiano si prospetta una giornata con condizioni meteo variegate. Al mattino, il cielo si presenterà con nubi sparse, con una copertura nuvolosa che aumenterà nel corso della giornata fino a diventare cielo coperto nel pomeriggio. Nel tardo pomeriggio e sera, le nuvole si diraderanno, lasciando spazio a poche nuvole.

Le temperature si manterranno piuttosto stabili durante la giornata, con valori che oscilleranno tra i 24,1°C e i 28,8°C. La temperatura percepita sarà leggermente superiore, con punte fino a 29,5°C. Il vento soffierà prevalentemente da direzione Sud – Sud Ovest, con una velocità che varierà tra i 5,4km/h e i 14,3km/h. Le raffiche di vento saranno presenti soprattutto durante le ore centrali della giornata.

Le precipitazioni saranno limitate, con piogge leggere che potrebbero interessare le prime ore del mattino. Nel complesso, la probabilità di pioggia si attesterà intorno al 40% durante la mattina, per poi diminuire nel corso della giornata fino a diventare assente nel pomeriggio e sera.

L’umidità relativa dell’aria si manterrà costante intorno al 50-60% durante la giornata, mentre la pressione atmosferica sarà stabile intorno ai 1013hPa.

In base alla situazione meteo attesa per Venerdì 6 Settembre a Qualiano, si consiglia di prestare attenzione alle variazioni del cielo e di munirsi di un ombrello nel caso in cui si verificassero precipitazioni. Le condizioni meteo si prevedono in miglioramento per i prossimi giorni, con un ritorno al sole e una diminuzione della nuvolosità.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +24.9° perc. +25.4° prob. 82 % 7.6 SSE max 11.9 Scirocco 75 % 1011 hPa 3 poche nuvole +24.3° perc. +24.9° prob. 9 % 5.4 SE max 10 Scirocco 78 % 1011 hPa 6 pioggia leggera +24.7° perc. +25.2° 0.15 mm 6.4 SSE max 10.9 Scirocco 76 % 1012 hPa 9 nubi sparse +27.3° perc. +28.6° Assenti 6.5 SO max 8.2 Libeccio 61 % 1013 hPa 12 nubi sparse +28.8° perc. +29.5° Assenti 13.2 SSO max 12.3 Libeccio 51 % 1013 hPa 15 cielo coperto +28.3° perc. +28.9° Assenti 12.1 SO max 10.9 Libeccio 51 % 1013 hPa 18 cielo coperto +26.3° perc. +26.3° Assenti 7.6 ONO max 7.8 Maestrale 61 % 1014 hPa 21 poche nuvole +25.2° perc. +25.5° Assenti 6 NNO max 5.8 Maestrale 65 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:38 e tramonta alle ore 19:23

