Previsioni Meteo Quarrata: il bollettino per il weekend 13 – 15 Settembre

Venerdì 13 Settembre

Nella notte di Venerdì 13 Settembre, il tempo si presenterà cielo coperto con una copertura nuvolosa del 94%. La temperatura si attesterà intorno ai +16,4°C, mentre la temperatura percepita sarà di +16°C. La velocità del vento sarà di 8,7 km/h proveniente da Nord Est, con raffiche che raggiungeranno i 14,5 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà del 19%, con un’umidità del 73% e una pressione atmosferica di 1004 hPa.

Proseguendo nella mattina, il tempo continuerà a essere caratterizzato da pioggia leggera. La temperatura scenderà a +12,1°C alle 09:00, con una temperatura percepita di +11,7°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e la velocità del vento aumenterà a 10,8 km/h. Le precipitazioni saranno moderate, con un’intensità di 0,43 mm. L’umidità salirà all’89%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1007 hPa.

Nel pomeriggio, il tempo non migliorerà, con pioggia leggera prevista fino alle 17:00. La temperatura si manterrà attorno ai 12,6°C, con una temperatura percepita di +12,2°C. La velocità del vento sarà di 8 km/h, e la probabilità di pioggia rimarrà alta, con un’umidità che toccherà l’88%. La pressione atmosferica si attesterà attorno ai 1011 hPa.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà coperto e la temperatura scenderà ulteriormente, raggiungendo i +10,4°C alle 20:00. La velocità del vento sarà di 5,3 km/h, con un’umidità che si manterrà attorno all’87%. La pressione atmosferica salirà leggermente a 1013 hPa. Non si prevedono precipitazioni significative, ma il clima rimarrà fresco e umido.

Sabato 14 Settembre

Nella notte di Sabato 14 Settembre, il tempo si presenterà con cielo coperto e una copertura nuvolosa del 87%. La temperatura scenderà a +10,2°C, con una temperatura percepita di +9,5°C. La velocità del vento sarà molto bassa, attorno a 0,5 km/h, e non si prevedono precipitazioni. L’umidità si manterrà alta, attorno all’86%, con una pressione atmosferica di 1014 hPa.

Durante la mattina, il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse. La temperatura salirà fino a +16,9°C alle 09:00, con una temperatura percepita di +16,1°C. La velocità del vento aumenterà leggermente a 2,8 km/h, e non si prevedono piogge. L’umidità scenderà al 55%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1013 hPa.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto, con temperature che toccheranno i 19,9°C alle 13:00. La velocità del vento sarà di 3,7 km/h, e non si prevedono precipitazioni. L’umidità si manterrà attorno al 44%, con una pressione atmosferica di 1013 hPa.

Nella sera, il tempo continuerà a essere caratterizzato da nubi sparse. La temperatura scenderà a 14,4°C alle 20:00, con una temperatura percepita di +13,5°C. La velocità del vento sarà di 5,5 km/h, e non si prevedono piogge. L’umidità si manterrà attorno al 62%, con una pressione atmosferica di 1016 hPa.

Domenica 15 Settembre

Nella notte di Domenica 15 Settembre, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 66%. La temperatura si attesterà intorno ai +13,3°C, mentre la temperatura percepita sarà di +12,3°C. La velocità del vento sarà di 4,1 km/h proveniente da Nord – Nord Est, e non si prevedono precipitazioni. L’umidità si manterrà al 61%, con una pressione atmosferica di 1016 hPa.

Durante la mattina, il tempo sarà caratterizzato da cielo sereno. La temperatura salirà fino a +19,1°C alle 09:00, con una temperatura percepita di +18,3°C. La velocità del vento aumenterà a 4,1 km/h, e non si prevedono piogge. L’umidità scenderà al 46%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1013 hPa.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà sereno, con temperature che toccheranno i 22,3°C alle 13:00. La velocità del vento sarà di 8 km/h, e non si prevedono precipitazioni. L’umidità si manterrà attorno al 45%, con una pressione atmosferica di 1012 hPa.

Infine, nella sera, il tempo continuerà a essere sereno. La temperatura scenderà a 16°C alle 20:00, con una temperatura percepita di +15,8°C. La velocità del vento sarà di 1,9 km/h, e non si prevedono piogge. L’umidità si manterrà attorno all’80%, con una pressione atmosferica di 1013 hPa.

In conclusione, il fine settimana a Quarrata si preannuncia variabile. Venerdì sarà caratterizzato da piogge, mentre Sabato e Domenica offriranno condizioni più serene e temperature in aumento. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di Domenica per attività all’aperto, mentre Venerdì sarà consigliabile rimanere al coperto.

