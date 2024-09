Previsioni Meteo Quarrata: tutti i dettagli per domani venerdì 13 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Quarrata di Venerdì 13 Settembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge intermittenti e temperature in calo. Durante la notte, si registreranno nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 15°C, con una leggera brezza proveniente da Nord-Nord Est. Con l’avanzare della mattinata, le condizioni meteo si deterioreranno, portando a piogge leggere e un aumento della copertura nuvolosa.

Nel dettaglio, la notte inizierà con nubi sparse e una temperatura di 15°C. La velocità del vento sarà di circa 8,3 km/h, con raffiche che potranno raggiungere i 12,2 km/h. Man mano che si passerà all’alba, le condizioni meteo cambieranno, e già dalle prime ore del mattino si assisterà a piogge leggere. La temperatura scenderà a 14°C e la copertura nuvolosa aumenterà fino a raggiungere il 100%.

Durante la mattina, le piogge continueranno a manifestarsi, con temperature che varieranno tra 12°C e 15,9°C. La velocità del vento si intensificherà, raggiungendo punte di 18 km/h, mentre l’umidità si manterrà alta, attorno all’81%. Le previsioni del tempo indicano che la probabilità di precipitazioni sarà significativa, con piogge che si intensificheranno nel corso della giornata.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo rimarranno instabili, con piogge leggere che si alterneranno a momenti di cielo coperto. La temperatura percepita scenderà ulteriormente, attestandosi intorno ai 12°C. La velocità del vento si manterrà tra i 11 km/h e i 16 km/h, con raffiche che potranno superare i 24 km/h. La copertura nuvolosa sarà quasi totale, con un’intensità di pioggia che potrebbe raggiungere i 0,32 mm.

Con l’arrivo della sera, le piogge continueranno a cadere, portando a una temperatura di circa 11°C. La copertura nuvolosa rimarrà alta, e il vento si farà più leggero, con velocità che scenderanno a 4,9 km/h. La probabilità di precipitazioni si ridurrà, ma non sarà completamente assente.

In conclusione, le previsioni meteo per Quarrata nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con una possibile schiarita prevista per il fine settimana. Tuttavia, per Venerdì 13 Settembre, gli abitanti dovranno prepararsi a una giornata di pioggia e temperature fresche, con un’attenzione particolare alle condizioni di umidità e vento.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +15° perc. +14.4° prob. 8 % 8.3 NNE max 12.2 Grecale 74 % 1004 hPa 3 pioggia leggera +13.6° perc. +13.1° 0.23 mm 12.8 NNE max 25.5 Grecale 81 % 1005 hPa 6 pioggia leggera +12.5° perc. +12.1° 0.66 mm 16.5 NE max 35.4 Grecale 87 % 1006 hPa 9 cielo coperto +13.3° perc. +12.7° prob. 58 % 14.5 NNE max 31.1 Grecale 78 % 1008 hPa 12 cielo coperto +15.9° perc. +15° prob. 54 % 15.7 NNE max 24.4 Grecale 59 % 1009 hPa 15 cielo coperto +14° perc. +13.2° prob. 34 % 15.1 NNE max 27.3 Grecale 65 % 1011 hPa 18 pioggia leggera +11.7° perc. +11.2° 0.32 mm 9.4 NNE max 26.6 Grecale 86 % 1014 hPa 21 cielo coperto +11.1° perc. +10.4° prob. 4 % 4.3 NNE max 4.7 Grecale 85 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:56 e tramonta alle ore 19:25

