Previsioni Meteo Quarrata: tutti i dettagli per il weekend 20 – 22 Settembre

MeteoWeb

Nella notte di Venerdì 20 Settembre, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 98% e temperature intorno ai 16,8°C. Il vento soffierà a 11,2 km/h da Nord-Nord Est, con raffiche fino a 30,2 km/h. Durante il pomeriggio, il cielo si schiarirà, raggiungendo un picco di 23,2°C alle 13:00. Sabato 21 Settembre, inizialmente coperto, il cielo diventerà sereno con temperature che saliranno fino a 25,3°C. Domenica 22 Settembre, il cielo sarà sereno al mattino, con temperature che toccheranno i 24,2°C. Il fine settimana si preannuncia quindi variabile, con condizioni favorevoli per attività all’aperto.

Venerdì 20 Settembre

Durante la notte di Venerdì 20 Settembre, il cielo si presenterà coperto con una copertura nuvolosa del 98%. Le temperature si attesteranno intorno ai 16,8°C, con una temperatura percepita di 16,6°C. La velocità del vento sarà di 11,2 km/h proveniente da Nord – Nord Est, con raffiche che raggiungeranno i 30,2 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà del 12%, mentre l’umidità si manterrà alta, attorno all’82%. La pressione atmosferica si stabilizzerà a 1017 hPa.

Proseguendo verso le prime ore del mattino, il cielo rimarrà coperto fino alle 02:00, quando si passerà a nubi sparse. La temperatura si manterrà sui 16,9°C con una leggera diminuzione fino a 16,5°C alle 05:00. La velocità del vento varierà tra 8,6 km/h e 12,9 km/h, mantenendo una direzione costante da Nord – Nord Est. L’umidità si attesterà attorno all’84%.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, il cielo si schiarirà e passerà a cielo sereno con una copertura nuvolosa del 10%. Le temperature raggiungeranno il picco di 23,2°C alle 13:00, con una temperatura percepita di 23°C. La brezza vivace continuerà a soffiare con una velocità di circa 19,2 km/h. La probabilità di pioggia rimarrà bassa, attorno al 15%.

Infine, nella sera, il cielo si presenterà con nubi sparse e le temperature scenderanno gradualmente fino a 16,8°C alle 23:00. La velocità del vento si ridurrà a 7,8 km/h, mantenendo una direzione da Nord – Nord Est. L’umidità aumenterà fino a raggiungere il 78%.

Sabato 21 Settembre

Nella notte di Sabato 21 Settembre, il cielo sarà inizialmente coperto con una copertura nuvolosa del 68%. Le temperature si attesteranno intorno ai 16,5°C, con una temperatura percepita di 16,3°C. La velocità del vento sarà di 7,4 km/h proveniente da Nord Est, con raffiche che raggiungeranno i 21,3 km/h. Non si prevedono precipitazioni.

Durante la mattina, il cielo si schiarirà ulteriormente, passando a cielo sereno con una copertura nuvolosa che scenderà fino all’1%. Le temperature saliranno rapidamente fino a 20,7°C alle 08:00 e raggiungeranno i 23,4°C alle 10:00. La brezza leggera continuerà a soffiare con una velocità di circa 8,2 km/h. L’umidità si manterrà bassa, attorno al 52%.

Nel pomeriggio, il cielo tornerà a coprirsi con nubi sparse e la temperatura si stabilizzerà attorno ai 25,3°C alle 13:00. La velocità del vento rimarrà moderata, attorno ai 5,9 km/h. Non si prevedono precipitazioni, con un’umidità che si attesterà attorno al 46%.

Nella sera, il cielo sarà nuovamente coperto e le temperature scenderanno fino a 17,9°C alle 21:00. La velocità del vento si ridurrà ulteriormente a 5,7 km/h. L’umidità aumenterà fino a raggiungere il 77%.

Domenica 22 Settembre

La notte di Domenica 22 Settembre inizierà con nubi sparse e una temperatura di 17,5°C. La velocità del vento sarà di 4,8 km/h, con una direzione da Nord – Nord Est. L’umidità si attesterà attorno al 78%. Non si prevedono precipitazioni.

Durante la mattina, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa del 16%. Le temperature saliranno fino a 21,4°C alle 08:00 e raggiungeranno i 24,2°C alle 10:00. La brezza leggera continuerà a soffiare con una velocità di circa 3,7 km/h. L’umidità si manterrà bassa, attorno al 54%.

Nel pomeriggio, il cielo sarà caratterizzato da poche nuvole e le temperature si stabilizzeranno attorno ai 25,8°C alle 13:00. La velocità del vento aumenterà leggermente fino a 6 km/h. Non si prevedono precipitazioni, con un’umidità che si attesterà attorno al 46%.

Infine, nella sera, il cielo si presenterà con nubi sparse e le temperature scenderanno fino a 17,4°C alle 23:00. La velocità del vento sarà molto leggera, attorno ai 2,7 km/h. L’umidità aumenterà fino a raggiungere l’83%.

In conclusione, il fine settimana a Quarrata si preannuncia variabile, con un Venerdì inizialmente coperto che si trasformerà in una giornata di sole e temperature gradevoli. Sabato sarà caratterizzato da un cielo sereno al mattino, mentre Domenica offrirà condizioni simili, con temperature piacevoli e una leggera brezza. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare di queste condizioni favorevoli per trascorrere un weekend all’insegna del relax e del divertimento.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.